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До звільненого Херсона повернули українське телебачення та радіо

Фото: у Херсон повернули українське телебачення та радіо (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Херсоні відновилася трансляція українського телебачення. Зараз на 31 каналі у цифровому форматі Т2 жителям звільненого Херсона та навколишніх населених пунктів доступний один з українських каналів, який веде трансляцію єдиного новинного марафону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держспецв'язку.

Як зазначили в прес-службі, відновити трансляцію вдалося завдяки новим потужним передавачам, які надали Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення польські колеги – Компанія Emitel SA. Фахівці Концерну за кілька днів до звільнення правобережжя Херсонської області встановили передавач потужністю 4 кВт у Миколаївській області неподалік наявної тоді лінії розмежування.

Щоб дивитися українське телебачення, жителям Херсонської області слід здійснити пошук каналів у форматі Т2 на власних телевізорах, направивши антену в бік Миколаївської області.

Також у Концерні повідомили, що жителі Херсонської області також можуть слухати у FM-діапазоні перший канал українського радіо на частоті 92,0 МГц. Потужності сигналу достатньо для того, щоб прийняти його навіть в окремих районах поки що окупованої частини Херсонської області.

"Зараз здійснюємо трансляцію лише одного каналу українського телебачення та радіо, оскільки для нас першочерговим завданням було максимально оперативно забезпечити українців доступом до інформації", - зазначив технічний директор Концерну Сергій Семерей.

Нагадаємо, українські військові зайшли до Херсона 11 листопада. Місто було окуповане російськими військами з 2 березня 2022 року.

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