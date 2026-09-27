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Звільнення "за власним бажанням" під тиском: юрист розповів, як захистити свої права

08:07 27.09.2026 Нд
1 хв
aimg Василина Копитко aimg Євген Буліменко Експерт
Як працівнику захистити свої права (колаж РБК-Україна)

Роботодавець не має права змушувати працівника звільнятися за власним бажанням. Якщо працівник стикається з тиском, йому варто зафіксувати такі дії та зібрати докази.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист Євген Буліменко.

Як довести тиск роботодавця

За загальним правилом роботодавець не має права змусити працівника звільнитися за власним бажанням. Якщо роботодавець чинить тиск із вимогою звільнитися, працівникові необхідно зібрати докази такого тиску.

Це можуть бути зафіксовані розмови, офіційні документи, листування в месенджерах, електронною поштою тощо.

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Якщо під тиском роботодавця працівник усе ж звільнився за власним бажанням, він має право звернутися зі скаргою на дії роботодавця до Державної служби України з питань праці.

Також працівник може оскаржити таке звільнення в суді як таке, що відбулося під тиском роботодавця та не відповідало його волевиявленню.

Раніше ми ділились порадами юриста, як звільнитися під час війни, щоб не залишитися без прав і грошей.

Читайте також про те, що робити, якщо після звільнення роботодавець не виплатив усю зарплату.

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