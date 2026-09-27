Звільнення "за власним бажанням" під тиском: юрист розповів, як захистити свої права

Як довести тиск роботодавця

За загальним правилом роботодавець не має права змусити працівника звільнитися за власним бажанням. Якщо роботодавець чинить тиск із вимогою звільнитися, працівникові необхідно зібрати докази такого тиску.

Це можуть бути зафіксовані розмови, офіційні документи, листування в месенджерах, електронною поштою тощо.

Якщо під тиском роботодавця працівник усе ж звільнився за власним бажанням, він має право звернутися зі скаргою на дії роботодавця до Державної служби України з питань праці.

Також працівник може оскаржити таке звільнення в суді як таке, що відбулося під тиском роботодавця та не відповідало його волевиявленню.