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Увольнение "по собственному желанию" под давлением: юрист рассказал, как защитить свои права

08:07 27.09.2026 Вс
1 мин
aimg Василина Копытко aimg Евгений Булименко Эксперт
Как работнику защитить свои права (коллаж РБК-Украина)

Работодатель не имеет права заставлять работника увольняться по собственному желанию. Если работник сталкивается с давлением, ему следует зафиксировать такие действия и собрать доказательства.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Евгений Булименко.

Как доказать давление работодателя

По общему правилу работодатель не имеет права заставить работника уволиться по собственному желанию. Если работодатель оказывает давление с требованием уволиться, работнику необходимо собрать доказательства такого давления.

Это могут быть зафиксированные разговоры, официальные документы, переписка в мессенджерах, электронной почте и т.д.

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Если под давлением работодателя работник все же уволился по собственному желанию, он имеет право обратиться с жалобой на действия работодателя в Государственную службу Украины по труду.

Также работник может обжаловать такое увольнение в суде как произошедшее под давлением работодателя и не соответствующее его волеизъявлению.

Раньше мы делились советами юриста, как уволиться во время войны, чтобы не остаться без прав и денег.

Читайте также о том, что делать, если после увольнения работодатель не выплатил всю зарплату.

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