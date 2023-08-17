Звільнення обласних воєнкомів. Зеленський затвердив рішення РНБО

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 серпня 2023 року "Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України", - йдеться у документі.

Що передбачає рішення РНБО

Нагадаємо, ще 11 серпня Рада нацбезпеки та оборони вирішила рекомендувати головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звільнити всіх начальників обласних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

На їх посади доручили призначити військових, які пройшли фронт, але не можуть зараз воювати з причин проблем зі здоров'ям.

Причина таких рішень

Нагадаємо, останнім часом в Україні стали резонансними скандали, пов'язані з керівництвом військкоматів. Зокрема, журналісти виявили у начальника територіального центру комплектування Одеської області Євгена Борисова віллу в Іспанії та люксові автомобілі.

Водночас воєнкома Дніпропетровської області підозрюють у незаконному збагаченні, оскільки він під час повномасштабної війни оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі.

На тлі цього в Україні розпочали перевірки всього керівництва військкоматів. За словами Зеленського, правоохоронці виявили багато огидних зловживань.