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Звільнення Найєма: що відомо про скандал та як реагують в уряді

Фото: Мустафа Найєм (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Голова Національного агентства з питань відновлення Мустафа Найєм подав у відставку та розкритикував керівництво уряду. В Кабміні звинувачення на свою адресу відкидають.

Що відомо про скандал - читайте далі на РБК-Україна.

10 червня голова Національного агенства з питань відновлення Мустафа Найєм подав у відставку. Своє рішення чиновник пояснив обрізанням бюджетів на проекти відновлення та зарплати працівників Агенства, а також створенням штучних бюрократичних перешкод роботі. 

"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження", - пояснив Найєм. 

Конференція в Берліні

Крім того, голова Нацагенства згадав і про рішення керівництва уряду про скасування його участі у конференції в Берліні. Йдеться про щорічну конференцію з питань відновлення України, яка цього року має відбутися в столиці Німеччини 11-12 червня. 

"Все це (перелічені Найємом досягнення Агентства, - ред.) було можливо завдяки підтримці Міністерства та міністра (йдеться про екс-голову Мінвідновлення Олександра Кубракова), які дозволяли приймати самостійні рішення та досягати результатів, не чекаючи ударів у спину. Із звільненням міністра це стало неможливим, і останнє рішення голови уряду про скасування моєї офіційної участі у конференції з відновлення України у Берліні це підтвердило", - написав Найєм.

Як реагують в уряді

Співрозмовник РБК-Україна в Кабінеті міністрів надав копію листа, яким Найєму відмовлять у поїздці на конференцію в Берлін. 

Фото: лист про відмову Найєму у відрядженні до Берліна (РБК-Україна)

"Тема номер 1 зараз - підготовка до зими, відновлення і захист енергооб'єктів. На 12 червня було призначено нараду в уряді щодо виконання Агенством відновлення робіт з облаштування інженерно-технічного захисту другого рівня на об'єктах критичної інфраструктури та енергетики. Там мав бути заслуханий звіт Агенства. Саме тому прем'єр-міністр не погодив відрядження керівника Агенства", - розповіло джерело видання в уряді. 

Також на лист накладена резолюція з проханням до Найєма підготувати звіти та аналіз завершення об'єктів ІІ рівня захисту та пілотних проектів з відновлення. 

Нагадаємо, що 9 травня 2024 року Верховна Рада 272 голосами "за" звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Сам Кубраков заявив, що ані керівництво фракції, ані очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали.

Зауважимо, що відставці Кубракова також передувала новина про те, що його відомство хочуть розділити на два: Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики відповідно.

Детальніше про те, чому Кубраков втратив свою посаду й кого розглядають на вакантні посади в Кабміні - читайте у окремому матеріалі РБК-Україна.

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Кабінет Міністрів УкраїниМустафа Найем