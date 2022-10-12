Звільнення Луганської області: Гайдай розповів про ситуацію на фронті

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Ситуація на фронті

"Російські окупаційні війська стрімко намагаються вибудувати багатошарову лінію оборони. Всю першу ділянку лінії фронту дуже активно мінують. Це стосується не лише мості та доріг, а й адмінбудівель", - заявив Гайдай.

Також українські військові вже стикнулися й з першою хвилею мобілізованих росіян. Здебільше це люди цивільних професій, однак є й ті, які вже служили раніше в армії. Останні ж є найнебезпечнішими, оскільки знають як поводитись зі зброєю.

Водночас як зауважив Гайдай, мобілізація жодним чином не змінила ситуація на фронті окрім кількості мертвих окупантів.

"Зараз почалась компанія на окупованій частині області по виявленню українських ДРГ, але насправді цілю є пошук дезертирів, які повтікали з фронту та чекають можливості, щоб пересидіти та здатися в полон", - заявив Гайдай.

Опалювальний сезон в Луганській області

"Після деокупації ми скоріш за все дамо можливість людям приїхати перевірити свої будинки й квартири, але не будемо давати можливості залишатись там, оскільки через обстріли вся система опалення зруйнована й відновити її за пару місяців неможливо", - відзначив Гайдай.

За словами голови ОВА, багато людей переїжджає з великих міст до сільських будинків. Якщо їх нема, то займаються порожні, щоб перезимувати в теплі. Як з'явиться можливість цивільним роздаватимуть теплі речі, буржуйки.