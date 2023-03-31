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На звільненій території Херсонської області знову працюватиме лінія 104

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Херсонська область, П'ятниця 31 березня 2023 19:54
На звільненій території Херсонської області знову працюватиме лінія 104 Фото: лінія 104 знову працюватиме на звільненій території Херсонської області (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Починаючи з 1 квітня на звільненій території Херсонської області можна буде знову користуватись лінією невідкладної допомоги газової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"З 1 квітня можна телефонувати за номером 104, щоб повідомити про аварійну ситуацію в газовій мережі", - повідомили в ОВА.

Проте в адміністрації наголосили, що наразі лінія працює лише для дзвінків зі стаціонарних телефонів.

"Прийом дзвінків з мобільних телефонів відновлять пізніше", - додали вони.

Нагадаємо, сьогодні мешканці Херсонської області повідомили, що їм телефонують особи нібито із Міжнародної організації з міграції, та просять озвучити секретні дані від картки.

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