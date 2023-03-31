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На освобожденной территории Херсонской области снова будет работать линия 104

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Херсонская область, Пятница 31 марта 2023 19:54
На освобожденной территории Херсонской области снова будет работать линия 104 Фото: линия 104 снова будет работать на освобожденной территории Херсонской области (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Начиная с 1 апреля, на освобожденной территории Херсонской области можно будет снова пользоваться линией неотложной помощи газовой службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"С 1 апреля можно звонить по номеру 104, чтобы сообщить об аварийной ситуации в газовой сети", – сообщили в ОВА.

Однако в администрации подчеркнули, что в настоящее время линия работает только для звонков со стационарных телефонов.

"Прием звонков с мобильных телефонов возобновят позже", - добавили они.

Напомним, сегодня жители Херсонской области сообщили, что им звонят лица якобы из Международной организации по миграции, и просят озвучить секретные данные от карты.

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