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У звільненій Снігурівці цивільний підірвався на міні

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Снігурівка, Понеділок 28 листопада 2022 15:13
У звільненій Снігурівці цивільний підірвався на міні Фото: у Снігурівціі на міні підірвалася людина (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У звільненій Снігурівці Миколаївської області на міні підірвався цивільний. Постраждалий знаходиться у реанімації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника міської військової адміністрації Івана Кухту в Telegram.

За його словами, російські окупанти залишили вибуховий пристрій у підвалі багатоповерхівки.

"Знову маємо черговий нещасний випадок! В м. Снігурівка на вул. 30 років Перемоги цивільна особа підірвалася на міні, зараз знаходиться в реанімації", - зазначив Кухта.

Він закликав жителів звільнених від окупантів територій бути обачними. Роботи з розмінування деокупованих територій досі не завершилися.

Фото: у Снігурівці людина підірвалася на міні (t.me/Snihyrivkachannel)

Нагадаємо, нещодавно у Снігурівській громаді на мінах підірвались працівники ДСНС, внаслідок чого один рятувальник загинув.

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