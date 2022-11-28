У звільненій Снігурівці цивільний підірвався на міні
У звільненій Снігурівці Миколаївської області на міні підірвався цивільний. Постраждалий знаходиться у реанімації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника міської військової адміністрації Івана Кухту в Telegram.
За його словами, російські окупанти залишили вибуховий пристрій у підвалі багатоповерхівки.
"Знову маємо черговий нещасний випадок! В м. Снігурівка на вул. 30 років Перемоги цивільна особа підірвалася на міні, зараз знаходиться в реанімації", - зазначив Кухта.
Він закликав жителів звільнених від окупантів територій бути обачними. Роботи з розмінування деокупованих територій досі не завершилися.
Фото: у Снігурівці людина підірвалася на міні (t.me/Snihyrivkachannel)
Нагадаємо, нещодавно у Снігурівській громаді на мінах підірвались працівники ДСНС, внаслідок чого один рятувальник загинув.
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