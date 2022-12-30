У звільнений Берислав в Херсонській області повернули світло

Сьогодні, 30 грудня, енергетики повернули світло у деокупований від листопада Берислав Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Ми неодноразово з вами обговорювали ваші першочергові потреби для відновлення життя після деокупації. Першим пунктом завжди звучало "СВІТЛО". Нарешті місто Берислав почало приймати електроенергію", - сказав Янушевич.

Він розповів, що енергетики й надалі працюють над відновленням електропостачання в інших населених пунктах Херсонської області.

"Дякую за ваше терпіння та незламність. Дякую фахівцям, що працюють під ворожими обстрілами, та компанії ДТЕК за допомогу у відновленні мереж", - додав голова ОВА.