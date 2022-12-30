У звільнений Берислав в Херсонській області повернули світло
Сьогодні, 30 грудня, енергетики повернули світло у деокупований від листопада Берислав Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
"Ми неодноразово з вами обговорювали ваші першочергові потреби для відновлення життя після деокупації. Першим пунктом завжди звучало "СВІТЛО". Нарешті місто Берислав почало приймати електроенергію", - сказав Янушевич.
Він розповів, що енергетики й надалі працюють над відновленням електропостачання в інших населених пунктах Херсонської області.
"Дякую за ваше терпіння та незламність. Дякую фахівцям, що працюють під ворожими обстрілами, та компанії ДТЕК за допомогу у відновленні мереж", - додав голова ОВА.
Нагадаємо, 24 грудня, напередодні Різдва, війська РФ обстріляли Херсонську область, включно з Бериславом.
Раніше ми писали, що 15 грудня внаслідок ворожого обстрілу у Бериславі загинула людина.
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