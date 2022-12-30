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У звільнений Берислав в Херсонській області повернули світло

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Берислав, П'ятниця 30 грудня 2022 15:15
У звільнений Берислав в Херсонській області повернули світло Фото: у звільнений Берислав в Херсонській області повернули світло(GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 30 грудня, енергетики повернули світло у деокупований від листопада Берислав Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Ми неодноразово з вами обговорювали ваші першочергові потреби для відновлення життя після деокупації. Першим пунктом завжди звучало "СВІТЛО". Нарешті місто Берислав почало приймати електроенергію", - сказав Янушевич.

Він розповів, що енергетики й надалі працюють над відновленням електропостачання в інших населених пунктах Херсонської області.

"Дякую за ваше терпіння та незламність. Дякую фахівцям, що працюють під ворожими обстрілами, та компанії ДТЕК за допомогу у відновленні мереж", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, 24 грудня, напередодні Різдва, війська РФ обстріляли Херсонську область, включно з Бериславом.

Раніше ми писали, що 15 грудня внаслідок ворожого обстрілу у Бериславі загинула людина.

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