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В освобожденный Берислав в Херсонской области вернули свет

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Берислав, Пятница 30 декабря 2022 15:15
В освобожденный Берислав в Херсонской области вернули свет Фото: в освобожденный Берислав в Херсонской области вернули свет (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 декабря, энергетики вернули свет в деоккупированный с ноября Берислав Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Мы неоднократно с вами обсуждали ваши первоочередные потребности для восстановления жизни после деоккупации. Первым пунктом всегда звучал "СВЕТ". Наконец-то город Берислав начал принимать электроэнергию", - сказал Янушевич.

Он рассказал, что энергетики и дальше работают над восстановлением электроснабжения в других населенных пунктах Херсонской области.

"Спасибо за ваше терпение и несокрушимость. Спасибо специалистам, работающим под вражескими обстрелами, и компании ДТЭК за помощь в восстановлении сетей", - добавил глава ОВА.

Напомним, 24 декабря, накануне Рождества, войска РФ обстреляли Херсонскую область, включая Берислав.

Ранее мы писали, что 15 декабря в результате вражеского обстрела в Бериславе погиб человек.

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