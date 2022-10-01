ua ru
Сб, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Чернігівській області виявили схрон з броньованою технікою та боєприпасами (фото)

Новость на русском →
Україна, Субота 01 жовтня 2022 16:01
В Чернігівській області виявили схрон з броньованою технікою та боєприпасами (фото) Фото: схрон з броньованою технікою та боєприпасами знайшли біля Прилук (facebook.com/ngunorth)
Автор: Наталія Гурковська

Біля Прилук Чернігівської області бійці Нацгвардії знайшли приховану броньовану техніку та набої. Схованка знаходилась на території однієї з промислових зон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Північного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.

"Військовослужбовці Національної гвардії України спільно з працівниками Служби безпеки України та представниками інших силових структур під час проведення контрдиверсійних заходів виявили приховані гранати, набої та броньовану техніку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вдалося виявити приховані гранати Ф-1, міни ТМ-62 та патрони 7,62.

"Також на території знаходились декілька одиниць броньованої техніки: БТР-82, БТР-80 та частково броньований автомобіль "Урал". Схованка знаходилась на території однієї з промислових зон Прилуцької громади", - додають в Нацгвардії.

Як повідомлялось, українські прикордонники захопили російські БМП-2 та БТР-2 на Святогірському напрямку.

Нагадаємо, в Чернігівській області правоохоронці відшукали схрон зброї, яка була розташована близько до кордонів з Білоруссю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Звільнення Лиману за 72 години та блокування росіян на півдні: карти боїв на ранок
Звільнення Лиману за 72 години та блокування росіян на півдні: карти боїв на ранок
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України