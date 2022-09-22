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Звільнені з російського полону британські військові прибули в Лондон

Фото: полонені британські бійці ЗСУ повернулися додому (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Звільнені з російського полону п'ятеро британських бійців вже повернулися на батьківщину. Їх літак приземлися в лондонському аеропорту Хітроу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Британські військові вже зустрілися з рідними, які чекали їх в аеропорту.

Відомо, що з російського полону вдалося звільнити п'ятьох громадян Британії, а саме Ейдена Есліна, Шона Піннера, Джона Хардінга, Ділана Хілі та Ендрю Хілла.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Росія звільнила з полону 10 іноземних бійців ЗСУ - п'ятьох британців, одного марокканця, шведа, хорвата і двох американців.

Звільнення відбулося за посередництва Саудівської Аравії, а полонених відразу доставили літаком до Ер-Ріяду.

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ВеликобританіяЛондон