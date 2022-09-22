Звільнені з російського полону британські військові прибули в Лондон

Звільнені з російського полону п'ятеро британських бійців вже повернулися на батьківщину. Їх літак приземлися в лондонському аеропорту Хітроу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Британські військові вже зустрілися з рідними, які чекали їх в аеропорту. Відомо, що з російського полону вдалося звільнити п'ятьох громадян Британії, а саме Ейдена Есліна, Шона Піннера, Джона Хардінга, Ділана Хілі та Ендрю Хілла.