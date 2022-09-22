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Освобожденные из российского плена британские военные прибыли в Лондон

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Лондон, Четверг 22 сентября 2022 13:40
Освобожденные из российского плена британские военные прибыли в Лондон Фото: пленные британские бойцы ВСУ вернулись домой (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Освобожденные из российского плена пять британских бойцов уже вернулись на родину. Их самолет приземлился в лондонском аэропорту Хитроу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Британские военные уже встретились с родными, которые ожидали их в аэропорту.

Известно, что из российского плена удалось освободить пятерых граждан Британии, а именно Эйдена Эслина, Шона Пиннера, Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла.

Напомним, вчера стало известно, что Россия освободила из плена 10 иностранных бойцов ВСУ - пятерых британцев, одного марокканца, шведа, хорвата и двух американцев.

Освобождение произошло при посредничестве Саудовской Аравии, а пленных сразу доставили самолетом в Эр-Рияд.

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