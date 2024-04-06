Звільнені з полону українці можуть отримати 100 тисяч гривень: як подати заявку

Українці, які були звільнені з російського полону чи незаконного утримання, можуть отримати допомогу від держави. Йдеться про виплату у 100 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.
Як зазначається, упродовж будь-якого часу від моменту звільнення з незаконного полону людина може подати заяву на одноразову грошову допомогу. Розмір виплати становить 100 тисяч гривень.
Отримати допомогу можна незалежно від щорічної грошової підтримки.
Для отримання виплати потрібно:
Відправити заяву можна за адресами:
Нагадаємо, раніше уряд спростив процедуру подання заявки для виплати сім'ям загиблих військовослужбовців. Це прискорить процедуру.
Також РБК-Україна розповідало, як військові можуть отримати матеріальну допомогу від держави.
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