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Звільнені з полону українці можуть отримати 100 тисяч гривень: як подати заявку

Фото: звільнені з полону українці можуть отримати 100 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці, які були звільнені з російського полону чи незаконного утримання, можуть отримати допомогу від держави. Йдеться про виплату у 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

Як зазначається, упродовж будь-якого часу від моменту звільнення з незаконного полону людина може подати заяву на одноразову грошову допомогу. Розмір виплати становить 100 тисяч гривень.

Отримати допомогу можна незалежно від щорічної грошової підтримки.

Для отримання виплати потрібно:

  • заповнити заяву та обов'язково зазначити вид допомоги "одноразова грошова допомога". Зразок заяви можна знайти за посиланням;
  • додати підтвердження факту затримання від Комісії з питань встановлення факту позбавлення свободи;
  • долучити довідку з реквізитами особового банківського рахунку.

Відправити заяву можна за адресами:

  • Чоколівський бульвар, 13, місто Київ, 03186, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • на електронну скриньку info-gr@minre.gov.ua.

 

Нагадаємо, раніше уряд спростив процедуру подання заявки для виплати сім'ям загиблих військовослужбовців. Це прискорить процедуру.

Також РБК-Україна розповідало, як військові можуть отримати матеріальну допомогу від держави.

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