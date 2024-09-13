Звільнені з полону "азовці" лише в дорозі дізнались, що їдуть додому: емоційне відео

Як "азовці" повертались додому з ворожого полону

За словами офіцера полку "Азов" Анатолія Міхєєва (із позивним "Арн"), вони з побратимами до останнього не були впевнені, куди саме їдуть.

"Насправді ми зрозуміли, що їдемо додому, близько декількох годин тому. Тому що нас етапували. Ми навіть не знали, куди ми їдемо. Впродовж всього часу провідники нам усім казали: "Вас просто етапують". Ми запитували - на обмін, чи ні. Але ми не знали, куди", - поділився захисник України.

Він додав, що розуміння того, що вони їдуть додому, прийшло лише в дорозі.

"Десь приблизно три години тому ми заходимо в автобус і вже розуміємо, що їдемо додому, на свою землю. І ось тоді все стало зрозуміло. Коли ми заїхали на територію Білорусі, ми вже зрозуміли, що це 100% будемо в Україні", - підсумував "Арн".

Низку щемливих фото й відео за участі українців, які повернулись нарешті додому, опублікував також Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.