"Звідси є можливість не повернутися": окупанти закликали росіян не йти на війну проти України (відео)

Дмитро Лубінець запитує окупантів, чи були в них якісь проблеми з перебуванням в українському полоні. Усі в автобусі одноголосно відповіли "ні".

Водночас всі окупанти заявили, що не хочуть повертатися знову на війну в Україну. На запитання, чи є що побажати своїм громадянам, один із військовополонених висловив свою думку.

"Побажання: хлопці нехай вдома залишаються, у своїх сім'ях, є можливість не повернутися звідси", - сказав він.

Лубінець наголосив: цим росіянам пощастило залишитися живими та повернутися додому цілими й здоровими.

Обмін полоненими 31 травня

31 травня Україна та Росія провели обмін військовополоненими. У результаті повернули 71 військовослужбовця та чотирьох цивільних.

Зокрема, з полону визволили 37 представників ЗСУ. Також повернули з полону 21 нацгвардійця. Крім того, додому повертаються семеро оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок.

Цей полон став 52 з початку повномасштабного вторгнення РФ.