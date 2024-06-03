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"Звідси є можливість не повернутися": окупанти закликали росіян не йти на війну проти України (відео)

Російські полонені звернулися до громадян Росії (скриншот)
Автор: Юлія Гаюк

Російські військовополонені, яких обміняли 31 травня, закликали своїх громадян не їхати на війну в Україну. За їхніми словами, "звідси можна не повернутися".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео на YouTube-каналі омбудсмана України Дмитра Лубінця.

Дмитро Лубінець запитує окупантів, чи були в них якісь проблеми з перебуванням в українському полоні. Усі в автобусі одноголосно відповіли "ні".

Водночас всі окупанти заявили, що не хочуть повертатися знову на війну в Україну. На запитання, чи є що побажати своїм громадянам, один із військовополонених висловив свою думку.

"Побажання: хлопці нехай вдома залишаються, у своїх сім'ях, є можливість не повернутися звідси", - сказав він.

Лубінець наголосив: цим росіянам пощастило залишитися живими та повернутися додому цілими й здоровими.

 

Обмін полоненими 31 травня

31 травня Україна та Росія провели обмін військовополоненими. У результаті повернули 71 військовослужбовця та чотирьох цивільних.

Зокрема, з полону визволили 37 представників ЗСУ. Також повернули з полону 21 нацгвардійця. Крім того, додому повертаються семеро оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок.

Цей полон став 52 з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше ми показували відео з першої зустрічі Мар'яни Чечелюк з мамою після двох років полону.

Читайте також про українку з "Азовсталі", яка повернулась з російського полону та побачила сина вперше за понад два роки.

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Обмін полоненимиДмитро Лубінець