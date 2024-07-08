Звідки власна нафта в Україні та як намагаються наростити видобуток в умовах війни

Незважаючи на бойові дії, Україна нарощує видобуток нафти. Зокрема, на серпень очікується буріння двох великих свердловин із прогнозним обсягом понад 100 тонн на добу, а до 2028 року лише державна "Укрнафта" має намір збільшити видобуток у півтора рази.

Про те, де видобувають нафту, яким способом та як намагаються наростити видобуток під час повномасштабної війни, - у матеріалі РБК-Україна .

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Де в Україні видобувають нафту

Про нафту на території сучасної України - на Керченському півострові - було відомо ще з ІІІ століття до нашої ери. А судячи з літописів, у XIII на Галичині знали про так звану "скельну олію" - нафту, яка використовувалася в медичних цілях і для змащення коліс.

Промислова розробка розпочалася на промислі Слобода-Рунгурська (Івано-Франківська область) із 1771 року. За півстоліття почався видобуток у районі Борислава. Це був найбільший нафтовий промисел у Європі на стику XIX-XX століть. Зазначимо, перший у світі патент на виготовлення гасу з нафти у 1853 році було отримано у Львові.

До 1910-го видобуток на Прикарпатті досяг піка - 2 млн тонн на рік. Після Другої світової війни високі темпи геологорозвідувальних робіт дозволили відкрити низку нових великих родовищ по всій Україні. Максимального показника видобуток нафти досяг у 1972 році - 14,5 млн тонн. Але потім обсяги постійно знижувалися, після 1992-го - до 5-10% на рік. Це пояснювалося великим виснаженням запасів на основних родовищах. І тим, що в ці роки в країні не було відкрито жодного великого родовища.

На сьогодні виділяють чотири нафтогазоносні провінції - Дніпровсько-Прип'ятську, Балтійсько-Переддобруджинську, Карпатську та Причорноморсько-Північно-Кавказько-Мангишлацьку. У межах яких виділяють дев'ять нафто-, газо- та нафтогазоносних областей.

Географічне положення дозволяє об'єднати їх у три нафтогазоносні регіони:

Східний . Дніпровсько-Донецька область - понад 200 розвіданих родовищ нафти та газу

. Дніпровсько-Донецька область - понад 200 розвіданих родовищ нафти та газу Західний . Передкарпатська, Складчастих Карпат, Закарпатська, Волино-Подільська області - понад 90 розвіданих родовищ нафти та газу

. Передкарпатська, Складчастих Карпат, Закарпатська, Волино-Подільська області - понад 90 розвіданих родовищ нафти та газу Південний. Переддобруджинська, Причорноморсько-Кримська, Індоло-Кубанська, Азово-Березанська області - близько 30 розвіданих родовищ нафти та газу

Фото: нафтогазоносні райони України (energetika.in.ua)

Найбільші розташовані у Східному та Західному регіонах.

Це Бугруватівське, Долинське, Анастасівське, Битків-Бабчинське, Північно-Долинське, Гнідинцівське, Качанівське, Шебелинське, Яблунівське, Західно-Хрестищенське, Мелихівське, Єфремівське, Машівське та Рудківське родовища.

Які запаси української нафти

Більшість запасів вуглеводнів (нафти, газового конденсату та природного газу) залягають у межах Східного регіону, на який припадають найбільші обсяги видобутку.

За інформацією "Порталу даних видобувної галузі України", на кінець 2020 року сукупні запаси нафти становили майже 85 млн тонн. У Східному регіоні було зосереджено 51,18%, у Західному - 14,24%, Південному - 9,26%

У розрізі адміністративних областей в Івано-Франківській області залягала найбільша частина балансових запасів нафти - 19,51%, у Полтавській - 18,68%, у Сумській - 17,24%.

На 2020 рік в Україні налічувалося 216 родовищ, більшість із яких дуже дрібні. Дрібними вважаються 20 родовищ, невеликим - Бугруватське у Сумській області, а середнім - лише Глинсько-Розбишевське родовище у Полтавській області.

У компанії "Укрнафта" (найбільша нафтовидобувна компанія країни) у відповіді на запит РБК-Україна повідомили, що станом на 2023 рік розвідані запаси складають:

нафти з конденсатом - близько 107 млн тонн

природного газу - близько 680 млрд кубометрів

Українська нафта за своїми властивостями схожа на російський сорт URALS. Вона важча і густіша, ніж еталонна марка Brent.

Як видобувають нафту в Україні

Нафту видобувають фонтанним, газліфтним (компресорним) та глибиннонасосним способами.

Якщо пояснювати дуже спрощено, фонтанний спосіб - це коли тиск унизу настільки сильний, що нафта сама піднімається на поверхню. І в Україні є такі свердловини.

"Наприклад, нещодавно "Укрнафта" збільшила добовий дебіт свердловини у 25 разів після проведення гідророзриву пласта. Зараз це найпродуктивніша свердловина компанії - 103 тонни на добу у нафтовому еквіваленті", - зазначив у коментарі виданню директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

В процесі гідророзриву пласта було закачано 210 кубометрів рідини та 54 тонн пропанту ("розклинювальний агент" у гранулах). В результаті свердловина, яка на "качалці" (штангово-глибинний насос) давала 4,1 тонни на добу, почала фонтанувати. Дебіт - 73 тонни нафти та 35 тисяч кубометрів газу на добу.

Газліфтний чи компресорний спосіб відомий ще з кінця XVIII століття. Фактично, це імітація фонтанного: на дно свердловини закачується природний газ, тиск зростає і нафта піднімається вгору.

Глибиннонасосний метод - це викачування нафти за допомогою насосів. В основному використовується два типи: штангово-глибинний насос або "качалка" та електровідцентрові насоси.

За словами Корецького, зараз компанія знаходиться в процесі модернізації обладнання. Застарілі радянські та російські насоси змінюють на обладнання західних виробників Oil Dynamics, Baker Hughes та Alkhorayef Petroleum. До кінця року новими насосами планують оснастити понад 150 свердловин.

Скільки видобувають нафти та як планують наростити видобуток

За даними Держстату, у 2017 році обсяг видобутку нафти склав 1,5 млн тонн, у 2018-му -1,62 млн, у 2019-му - 1,72 млн, у 2020-му - 1,67 млн, а у 2021-му році - 1,65 млн тонн.

Основним регіоном видобутку нафти був Східний - 68% загального обсягу. Решту видобували у Західному. Найбільше нафти видобули у Сумській області - 40,2%, в Івано-Франківській та Чернігівській областях - 22,2% та 14,5%.

Наразі видобуток зростає, незважаючи на повномасштабну війну. За підсумками 2023 року в Україні сукупний обсяг склав 2,1 млн тонн . Розподілився він наступним чином:

"Укрнафта" - 67% або 1,41 млн тонн

інші державні компанії - 19% або 0,399 млн тонн

приватні компанії - 15% або 0,315 млн тонн

Видобуток у державному секторі падав через тотальне недофінансування. Та сама "Укрнафта" за десять років пробурила 52 свердловини, останніми роками було по дві-три. Нині тренд змінився: у 2023 році пробурили 8 свердловин, а в 2024-му планується ще 20 нових. План на найближчі п'ять років - близько 200 свердловин.

Важливою частиною є відновлення видобутку на браунфілдах (існуючих об'єктах). Співробітництвом зацікавилися 25 компаній, у тому числі з Європи та Північної Америки. Вже отримано заявки на 15 родовищ від шести компаній з України, Чехії, США та Великобританії. Очікувана сума інвестицій становить 499 млн доларів.

Наступний кейс із залучення інвесторів - ревіталізація свердловин. Тобто відновлення вже пробурених, але ліквідованих свердловин, що мають перспективи за рахунок застосування сучасних технологій. Таких свердловин визначено понад 4 200. Для пілотного проекту обрали 30 свердловин.

Загалом стратегічна мета "Укрнафти" - наростити видобуток нафти у півтора рази до 2028 року. Тобто з нинішніх 1,41 до 2,07 млн тонн.

Днями розпочалося буріння нової розвідувальної свердловини у Західному регіоні. Проектна глибина - 2 754 метри. Прогнозний початковий видобуток очікується на рівні 16 тонн на добу. Одночасно готується зведення двох свердловин на Сході, які сукупно даватимуть понад 100 тонн на добу.

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація з відкритих джерел, "Порталу даних видобувної галузі України", відповідь компанії "Укрнафта" на запит РБК-Україна з коментарями директора Сергія Корецького.