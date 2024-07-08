Откуда своя нефть в Украине и как пытаются нарастить добычу в условиях войны

Несмотря на боевые действия, Украина наращивает добычу нефти. В частности, на август ожидается бурение двух крупных скважин с прогнозным объемом свыше 100 тонн в сутки, а до 2028 года только государственная "Укрнафта" намерена увеличить добычу в полтора раза.

О том, где добывают нефть, каким способом и как пытаются нарастить добычу во время полномасштабной войны, - в материале РБК-Украина .

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Где в Украине добывают нефть

О нефти на территории современной Украины - на Керченском полуострове - было известно еще с III века до нашей эры. А судя по летописям, в XIII на Галичине знали о так называемом "скальном масле" - нефти, которая использовалась в медицинских целях и для смазки колес.

Промышленная разработка началась на промысле Слобода-Рунгурская (Ивано-Франковская область) с 1771 года. Спустя полвека началась добыча в районе Борислава. Это был самый крупный нефтяной промысел в Европе на стыке XIX-XX веков. Отметим, первый в мире патент на изготовление керосина из нефти в 1853 году был получен во Львове.

К 1910-м добыча на Прикарпатье достигла пика - 2 млн тонн в год. После Второй мировой войны высокие темпы геологоразведочных работ позволили открыть ряд новых крупных месторождений по всей Украине. Максимального показателя добыча нефти достигла в 1972 году - 14,5 млн тонн. Но затем объемы постоянно снижались, после 1992-го - до 5-10% в год. Это объяснялось большой выработкой запасов на основных месторождениях. И тем, что в эти годы в стране не было открыто ни одного крупного месторождения.

На сегодня выделяют четыре нефтегазоносные провинции - Днепровско-Припятскую, Балтийско-Преддобруджинскую, Карпатскую и Причерноморско-Северно-Кавказско-Мангишлацкую. В рамках которых выделяют девять нефте-, газо- и нефтегазоносных областей.

Географическое положение позволяет объединить их в три нефтегазоносных региона:

Восточный . Днепровско-Донецкая область - более 200 разведанных месторождений нефти и газа

. Днепровско-Донецкая область - более 200 разведанных месторождений нефти и газа Западный . Предкарпатская, Складчатых Карпат, Закарпатская, Волыно-Подольская области - более 90 разведанных месторождений нефти и газа

. Предкарпатская, Складчатых Карпат, Закарпатская, Волыно-Подольская области - более 90 разведанных месторождений нефти и газа Южный. Преддобруджинская, Причерноморско-Крымская, Индоло-Кубанская, Азово-Березанская области - около 30 разведанных месторождений нефти и газа

Фото: нефтегазоносные районы Украины (energetika.in.ua)

Крупнейшие расположены в Восточном и Западном регионах.

Это Бугруватовское, Долинское, Анастасовское, Бытков-Бабчинское, Северо-Долинское, Гнединцовское, Качановское, Шебелинское, Яблуневское, Западно-Крестищенское, Мелиховское, Ефремовское, Машевское и Рудковское месторождения.

Каковы запасы украинской нефти

Большая часть запасов углеводородов (нефти, газового конденсата и природного газа) залегают в пределах Восточного региона, на который приходятся наибольшие объемы добычи.

По информации "Портала данных добывающей отрасли Украины", на конец 2020 года совокупные запасы нефти составляли почти 85 млн тонн. В Восточном регионе было сосредоточено 51,18%, в Западном - 14,24%, Южном - 9,26%

В разрезе административных областей в Ивано-Франковской области залегала наибольшая часть балансовых запасов нефти - 19,51%, в Полтавской - 18,68%, в Сумской - 17,24%.

На 2020 год в Украине насчитывалось 216 месторождений, большинство из которых очень мелкие. Мелкими считаются 20 месторождений, небольшим - Бугруватское в Сумской области, а средним - только Глинско-Разбышевское месторождение в Полтавской области.

В компании "Укрнафта" (крупнейшая нефтедобывающая компания страны) в ответе на запрос РБК-Украина сообщили, что по состоянию на 2023 год разведанные запасы составляют:

нефти с конденсатом - около 107 млн тонн

природного газа - около 680 млрд кубометров

Украинская нефть по своим свойствам похожа на российский сорт URALS. Она более тяжелая и густая, чем эталонная марка Brent.

Как добывают нефть в Украине

Нефть добывают фонтанным, газлифтным (компрессорным) и глубиннонасосным способами.

Если объяснять очень упрощенно, фонтанный способ - это когда давление внизу настолько сильное, что нефть сама поднимается на поверхность. И в Украине есть такие скважины.

"Например, недавно "Укрнафта" увеличила суточный дебит скважины в 25 раз после проведения гидроразрыва пласта. Сейчас это самая производительная скважина компании - 103 тонны в сутки в нефтяном эквиваленте", - отметил в комментарии изданию директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

В процессе гидроразрыва пласта было закачано 210 кубометров жидкости и 54 тонн пропанта ("расклинивающий агент" в гранулах). В результате скважина, которая на "качалке" (штангово-глубинный насос) давала 4,1 тонны в сутки, начала фонтанировать. Дебит - 73 тонны нефти и 35 тысяч кубометров газа в сутки.

Газлифтный или компрессорный способ известен еще с конца XVIII века. Фактически это имитация фонтанного: на дно скважины закачивается природный газ, давление растет и нефть поднимается вверх.

Глубиннонасосный метод - это выкачка нефти с помощью насосов. В основном используется два типа: штангово-глубинный насос или "качалка" и электроприводные центробежные насосы.

По словам Корецкого, в настоящее время компания находится в процессе модернизации оборудования. Устаревшие советские и российские насосы меняют на оборудование западных производителей Oil Dynamics, Baker Hughes и Alkhorayef Petroleum. До конца года новыми насосами планируют оснастить более 150 скважин.

Сколько добывают нефти и как планируют нарастить добычу

По данным Госстата, в 2017 году объем добычи нефти составил 1,5 млн тонн, в 2018-м -1,62 млн, в 2019-м - 1,72 млн, в 2020-м - 1,67 млн, а в 2021 году - 1,65 млн тонн.

Основным регионом добычи нефти был Восточный - 68% общего объема. Остальное добывали в Западном. Больше всего нефти добыли в Сумской области - 40,2%, в Ивано-Франковской и Черниговской областях - 22,2% и 14,5%.

Сейчас добыча растет, несмотря на полномасштабную войну. По итогам 2023 года в Украине совокупный объем составил 2,1 млн тонн. Распределился он следующим образом:

"Укрнафта" - 67% или 1,41 млн тонн

другие государственные компании - 19% или 0,399 млн тонн

частные компании - 15% или 0,315 млн тонн

Добыча в государственном секторе падала из-за тотального недофинансирования. Та же "Укрнафта" за десять лет пробурила 52 скважины, в последние годы было по две-три. Теперь тренд изменился: в 2023 году пробурили 8 скважин, а в 2024-м планируется еще 20 новых. План на ближайшие пять лет - около 200 скважин.

Важной частью является восстановление добычи на браунфилдах (существующих объектах). Сотрудничеством заинтересовались 25 компаний, в том числе из Европы и Северной Америки. Уже получены заявки на 15 месторождений от шести компаний из Украины, Чехии, США и Великобритании. Ожидаемая сумма инвестиций составляет 499 млн долларов.

Следующий кейс по привлечению инвесторов - ревитализация скважин. То есть восстановление уже пробуренных, но ликвидирующих скважин, которые имеют перспективы за счет применения современных технологий. Таких скважин определено свыше 4 200. Для пилотного проекта выбрали 30 скважин.

В общей сложности стратегическая цель "Укрнафты" - нарастить добычу нефти в полтора раза к 2028 году. То есть с нынешних 1,41 до 2,07 млн тонн.

На днях началось бурение новой разведывательной скважины в Западном регионе. Проектная глубина - 2 754 метра. Прогнозная начальная добыча ожидается на уровне 16 тонн в сутки. Одновременно готовится возведение двух скважин на Востоке, которые совокупно будут давать свыше 100 тонн в сутки.

При подготовке материала использовались: информация из открытых источников, "Портала данных добывающей отрасли Украины", ответ компании "Укрнафта" на запрос РБК-Украина с комментариями директора Сергея Корецкого.