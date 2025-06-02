Звідки РФ перекинула війська на кордони Сумщини, - відповідь експерта

За його словами, зараз Росія повертає ті сили, які були перекинуті з прикордонних районів під час минулорічних ротацій.

"Та кількість військ - 90 тисяч, уже їм не потрібна на Курщині. Відповідно, ті війська, які були зняті з Сумщини і Харківщини, повернуті туди", - зазначив Гетьман.

Експерт пояснює, що загальна кількість російських сил у прикордонні по суті не зросла. Просто після "Курської операції", коли ЗСУ діяли активно й просувались на російську територію, росіяни були змушені перегрупуватися.

"При цьому, коли пишуть, що вони перекинули 50 тисяч, чомусь не додають, що вони до цього зняли звідти 50 тисяч", - наголошує Гетьман.