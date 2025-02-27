Звідки кошти на індексацію та на скільки зросте пенсія з 1 березня: пояснення уряду

"Ми підвищуємо пенсії для всіх українських пенсіонерів. Мова йде про людей, які отримують пенсію за загальним пенсійним законом, також про пенсіонерів силових відомств, про військовослужбовців, про осіб з інвалідністю внаслідок війни, про осіб, які отримують чорнобильські. Разом сукупно це понад 10 млн пенсіонерів. Для всіх них ми застосовуємо однакові правила для підвищення пенсі", - сказала вона.

За очікуваннями Мінсоцполітики, в результаті цього підвищення середній розмір пенсії зросте на 9,6% з 5790 грн до 6345 гривень. "Але, звичайно, коли Пенсійний фонд проведе вже фактично перерахунок, ми будемо бачити реальну цифру, якою вона буде. Зараз це математичний прогноз", - пояснила Марчак.

За її словами, кошти на індексацію вже є в бюджеті Пенсійного фонду.

"Потрібно розуміти, що у нас пенсії виплачуються з двох джерел. По-перше, основне джерело - це кошти страхові кошти, це єдиний соціальний внесок, який сьогодні сплачують кожна застрахована особа. І за рахунок цих коштів у нас сплачуються всі звичайні пенсії", - сказала вона.

"Крім того, є кошти державного бюджету - 239 млрд гривень, які витрачаються на два основних напрямки, по-перше, це доплата різних дотяжок надбавок для мінімальних пенсій. "І друга половина - це навіть трохи більше - це виплата оплати так званих спеціальних пенсій", - розповіла заступниця міністра.

"Так от, в рамках індексації підвищення буде фінансуватися як за рахунок страхових коштів, які ми всі з вами як платники внесків сплачуємо, так і за рахунок коштів державного бюджету. Кошти передбачено, наш прогноз говорить про те, що коштів достатньо для фінансування індексації і для страхових коштів і для тих пенсій, які сплачується за рахунок коштів державного бюджету", - додала вона.