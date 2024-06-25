"Звідки у вас інформація?" Тищенко осоромився в суді через розбитий телефон

Що сталось у залі суду

Під час засідання в Печерському районному суді з обрання Миколі Тищенку запобіжного заходу, сторона обвинувачення, аргументуючи необхідність взяти нардепа під цілодобовий домашній арешт, повідомила, що під час слідчих дій (вручення підозри) нардеп знищив два свої мобільні телефони - щоб не надавати їх як речові докази.

За словами слідчого, нардеп ламав телефон "зухвало й грубо".

"Були ризики пошкодження майна та пошкодження здоров'я учасників", - додав він.

У мережі також оприлюднили відповідне відео.

Натомість дещо пізніше, під час спілкування з представниками ЗМІ у залі суду, Тищенко заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати ніяку інформацію, "оскільки наразі тривають слідчі дії".

"Послухайте, будь ласка. А звідки інформація, що розбитий телефон? Звідки?.. Може, це - не достовірна інформація. Тривають же слідчі дії. Ви перевіряли?" - запитав нардеп у присутніх.

Тищенко під час розмови з журналістами (скріншот: t.me/novynylive)