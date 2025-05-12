Звідки береться сонливість за кермом і що з цим робити: поради водіям

Досвідчені водії знають, що у довгій дорозі часом насувається дивна і незрозуміла сонливість. Де вона береться і як з цим боротись, розповідають журналісти РБК-Україна Авто.
Про те, чому раптом водій починає клювати носом і як цього уникнути, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Те, що ми називаємо сонливістю, пов’язано не тільки з тим, що водій не виспався напередодні. І небезпека від цих "нападів" не тільки в тому, що водій решті решт засне і випустить кермо, а й у попередньому зниженні концентрації і уповільненні реакції.
Не меншу небезпеку становить явище, яке фізіологи називають мікросон. Це короткочасне (на 1–5 секунд) "відключення" свідомості, при тому що за цей час на швидкості 90 км/год машина проїжджає понад 100 метрів – звісно, якщо не зіткнеться з перешкодою.
Причини сонливості за кермом
- Водій не виспався. Хоч і не єдина, але поширена і очевидна причина. Хронічне недосипання накопичується та знижує опиратись утомі і залишатися бадьорим. Може настати так званий ефект алкогольного сп'яніння: за впливом на організм 7 годин без сну еквівалентні 0,5 проміле алкоголю в крові;
- Водій втомився. Якщо водій втомився фізично або емоційно – наприклад, перед поїздкою проводив важливі переговори, займався спортом чи працював на дачі – ймовірність заснути за кермом різко зростає;
- Брак кисню. Погана вентиляція в автомобілі призводить до погіршення самопочуття та збільшення сонливості;
- Тривале водіння. Якщо водій не встає з-за керма по кілька годин поспіль, його організм виснажується від одноманітного навантаження. Якщо дорога важка і довга, навіть короткі зупинки для відпочинку не завжди допомагають;
- Монотонність дороги. Погіршує концентрацію і додатково провокує сонливість тривалий рух одноманітним маршрутом. Наприклад, рух рівною прямою автотрасою може заколисувати і знижувати рівень уваги;
- Прийом ліків. Може бути, що через певне захворювання водій приймав деякі препарати, які викликають сонливість. Серед поширених пігулок це в першу чергу стосується антигістамінних та седативних засобів;
- Цукровий спад в організмі. Якщо водій вживає багато солодкого або не їсть довгий час, рівень цукру може різко знизитися, що призведе до слабкості та сонливості.
Найкращий засіб не дрімати за кермом – правильна поведінка перед поїздкою. Але поговоримо і про те, що робити, коли увага таки почала розсіюватись.
Повноцінний сон. Перед довгою поїздкою важливо добре виспатися, щоб організм був бадьорим та готовим до дороги.
Зупинки для відпочинку. Паузи у русі, регулярні зупинки кожні 2–3 години допомагають відновити концентрацію.
Фізична активність. Дуже бажано, щоб ці зупинки містили невелику розминку: прогулянка на кількасот метрів, кілька присідань чи інших фізичних вправ допоможуть повернути бадьорість.
Свіже повітря. Забортне повітря, запущене в салон (режим рециркуляції вимкнено) віджене сон. У спеку слід увімкнути кондиціонер або прочинити вікно, щоб збільшити приплив кисню.
Кава або чай. Кофеїн тимчасово підвищує здатність до концентрації, але не варто зловживати. Це саме можна сказати і про напої-енергетики.
Музика чи розмова. Змістовне спілкування з пасажирами, особливо на цікаві для водія теми, так само як і динамічна музика допоможуть нівелювати монотонність руху.
Їжа. Легка закуска (горіхи, яблуко) підтримає рівень енергії та запобіжить різким перепадам цукру. Також процес їжі урізноманітнює водійську працю і піднімає його емоційний статус.
Найважливіша з усіх порад щодо засинання за кермом така: якщо ви відчуваєте, що очі починають закриватися, а ваша увага розсіяна – негайно зупиніться! Сонливість може підкраситися непомітно, проте її наслідки може бути фатальними – тож вчасно реагуйте на перші ж тривожні сигнали організму. Легкий відпочинок, чашка води, невелика розминка – це відбере лише кілька хвилин, але може врятувати життя.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.
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