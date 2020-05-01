Звезды на карантине. Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Такой "Свободы слова Савика Шустера" вы еще не видели! Песни в прямом эфире!
Как живут звезды шоу-бизнеса, кино и спорта во время карантина? Когда мы наконец всей страной пойдем в кино и на концерты?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК, лидер группы "Океан Эльзы";
ОЛЯ ПОЛЯКОВА, певица, актриса;
ЮЛИЯ САНИНА, фронтвумен группы "The Hardkiss";
ТАРАС ТОПОЛЯ, лидер группы "АНТИТЕЛА";
ОЛЕГ СОБЧУК, лидер группы "СКАЙ";
СЕРГЕЙ КУЗИН, радиоведущий, продюсер;
АЛЕКСАНДР РОДНЯНСКИЙ, кинопродюсер,кинорежиссер;
АХТЕМ СЕЙТАБЛАЕВ, заслуженный артист Автономной Республики Крым, режиссер;
ОСТАП СТУПКА, народный артист Украины;
ВЛАДИМИР ГОРЯНСКИЙ, народный артист Украины;
ИРМА ВИТОВСКАЯ, заслуженная артистка Украины;
ВЛАД ТРОИЦКИЙ, театральный режиссер;
ОЛЬГА ХАРЛАН, олимпийская чемпионка (2008);
ЭЛИНА СВИТОЛИНА, первая ракетка Украины, пятая ракетка мира в рейтинге WTA (2017, 2018, 2019);
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО, народный депутат, “СЛУГА НАРОДА”, глава Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Они говорят, а решает народ.