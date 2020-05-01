Зірки на карантині. Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера



Такої "Свободи слова Савіка Шустера" ви ще не бачили! Пісні в прямому ефірі!

Як живуть зірки шоу-бізнесу, кіно та спорту під час карантину? Коли ми нарешті усією країною підемо у кіно та на концерти?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Святослав Вакарчук, лідер гурту "Океан Ельзи";

Оля Полякова, співачка, акторка;

Юлія Саніна, фронтвумен гурту "The Hardkiss";

Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла";

Олег Собчук, лідер гурту "Скай";

Сергій Кузін, радіоведучий, продюсер;

Одександр Роднянський, кінопродюсер, кінорежисер;

Ахтем Сеітаблаєв, заслужений артист Автономної Республіки Крим, режисер;

Остап Ступка, народний артист України;

Володимир Горянський, народний артист України;

Ірма Вітовська, заслужена артистка України;

Влад Троїцький, театральний режисер;

Ольга Харлан, олімпійська чемпіонка (2008);

Еліна Світоліна, перша ракетка України, п’ята ракетка світу в рейтингу WTA (2017, 2018, 2019);

Олександр Ткаченко, народний депутат, “Слуга народу”, голова комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Вони говорять, а вирішує народ.