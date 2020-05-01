Зірки на карантині. Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Такої "Свободи слова Савіка Шустера" ви ще не бачили! Пісні в прямому ефірі!
Як живуть зірки шоу-бізнесу, кіно та спорту під час карантину? Коли ми нарешті усією країною підемо у кіно та на концерти?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Святослав Вакарчук, лідер гурту "Океан Ельзи";
Оля Полякова, співачка, акторка;
Юлія Саніна, фронтвумен гурту "The Hardkiss";
Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла";
Олег Собчук, лідер гурту "Скай";
Сергій Кузін, радіоведучий, продюсер;
Одександр Роднянський, кінопродюсер, кінорежисер;
Ахтем Сеітаблаєв, заслужений артист Автономної Республіки Крим, режисер;
Остап Ступка, народний артист України;
Володимир Горянський, народний артист України;
Ірма Вітовська, заслужена артистка України;
Влад Троїцький, театральний режисер;
Ольга Харлан, олімпійська чемпіонка (2008);
Еліна Світоліна, перша ракетка України, п’ята ракетка світу в рейтингу WTA (2017, 2018, 2019);
Олександр Ткаченко, народний депутат, “Слуга народу”, голова комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Вони говорять, а вирішує народ.