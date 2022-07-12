Звездочка "Днепра-1" в шаге от середняка АПЛ, – инсайдер
Английский "Брентфорд" вскоре объявит о подписании полузащитника молодежной сборной Украины Егора Ярмолюка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Фабрицио Романо.
18-летний хавбек сменит СК "Днепр-1" на АПЛ. Соглашение между днепровцами и "Брентфордом" уже заключено.
Ярмолюк станет игроком "пчел" на этой неделе. Украинец получил разрешение на работу в Британии и сможет завершить переход. Примерная стоимость трансфера – 1,5 млн евро. "Днепр-1" также якобы получит 10% от предстоящей продажи своего воспитанника.
На профессиональном уровне Егор Ярмолюк дебютировал еще в конце сезона 2019/20. В минувшей кампании он провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Всего в "Днепре-1" – 21 поединок, 1 гол.
В ноябре 2020-го центрхав дебютировал в сборной Украины U-21. Провел там 4 матча. В составе команды U-19 "сине-желтых" – 5 поединков (4 гола).
Brentford are set to sign Ukrainian talent Yehor Yarmolyuk, done deal and here we go. Yarmolyuk has now passed his Visa and he’s expected to be announced as a Brentford player shortly this week. #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2022
Yarmyuk, to follow announcements of Lewis Potter and Strakosha.
К слову, ранее составили предварительный гид сезоном 2022/23 в украинской Премьер-лиге.
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