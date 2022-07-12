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Звездочка "Днепра-1" в шаге от середняка АПЛ, – инсайдер

Новина українською →
Вторник 12 июля 2022 10:15
Звездочка "Днепра-1" в шаге от середняка АПЛ, – инсайдер Фото: Егор Ярмолюк (справа) (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Английский "Брентфорд" вскоре объявит о подписании полузащитника молодежной сборной Украины Егора Ярмолюка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Фабрицио Романо.

18-летний хавбек сменит СК "Днепр-1" на АПЛ. Соглашение между днепровцами и "Брентфордом" уже заключено.

Ярмолюк станет игроком "пчел" на этой неделе. Украинец получил разрешение на работу в Британии и сможет завершить переход. Примерная стоимость трансфера – 1,5 млн евро. "Днепр-1" также якобы получит 10% от предстоящей продажи своего воспитанника.

На профессиональном уровне Егор Ярмолюк дебютировал еще в конце сезона 2019/20. В минувшей кампании он провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Всего в "Днепре-1" – 21 поединок, 1 гол.

В ноябре 2020-го центрхав дебютировал в сборной Украины U-21. Провел там 4 матча. В составе команды U-19 "сине-желтых" – 5 поединков (4 гола).

К слову, ранее составили предварительный гид сезоном 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

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