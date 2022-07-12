Зірочка "Дніпра-1" за крок від середняка АПЛ, – інсайдер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Фабріціо Романо .

18-річний хавбек змінить СК "Дніпро-1" на АПЛ. Угода між дніпровцями та "Брентфордом" вже укладена.

Ярмолюк стане гравцем "бджіл" цього тижня. Українець отримав дозвіл на роботу в Британії та зможе завершити перехід. Орієнтовна вартість трансферу – 1,5 млн євро. "Дніпро-1" також нібито отримає 10% від майбутнього продажу свого вихованця.

На професіональному рівні Єгор Ярмолюк дебютував ще наприкінці сезону 2019/20. У минулій кампанії він провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Усього в "Дніпрі-1" – 21 поєдинок, 1 гол.

У листопаді 2020-го центрхав дебютував у збірній України U-21. Провів там 4 матчі. У складі команди U-19 "синьо-жовтих" – 5 поєдинків (4 голи).