Зірочка "Дніпра-1" за крок від середняка АПЛ, – інсайдер
Англійський "Брентфорд" незабаром оголосить про підписання півзахисника молодіжної збірної України Єгора Ярмолюка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Фабріціо Романо.
18-річний хавбек змінить СК "Дніпро-1" на АПЛ. Угода між дніпровцями та "Брентфордом" вже укладена.
Ярмолюк стане гравцем "бджіл" цього тижня. Українець отримав дозвіл на роботу в Британії та зможе завершити перехід. Орієнтовна вартість трансферу – 1,5 млн євро. "Дніпро-1" також нібито отримає 10% від майбутнього продажу свого вихованця.
На професіональному рівні Єгор Ярмолюк дебютував ще наприкінці сезону 2019/20. У минулій кампанії він провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Усього в "Дніпрі-1" – 21 поєдинок, 1 гол.
У листопаді 2020-го центрхав дебютував у збірній України U-21. Провів там 4 матчі. У складі команди U-19 "синьо-жовтих" – 5 поєдинків (4 голи).
Brentford are set to sign Ukrainian talent Yehor Yarmolyuk, done deal and here we go. Yarmolyuk has now passed his Visa and he’s expected to be announced as a Brentford player shortly this week. #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2022
Yarmyuk, to follow announcements of Lewis Potter and Strakosha.
До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.
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