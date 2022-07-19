У звездного новичка Бундеслиги диагностировали рак

28-летний новичок "шмелей" обратился к медикам из-за боли. Врачи диагностировали у ивуарийца рак яичка.

"Вся семья BVB желает Себастьену как можно скорейшего выздоровления, чтобы мы все снова могли его обнять. Мы приложим все усилия, чтобы он получил лучшее лечение", – рассказал спортдир дортмундцев Кель.

Только 6 июля Алле перебрался в ряды "Боруссии" за 31 млн евро. В Дортмунде он должен был стать заменой норвежцу Эрлингу Холанду, перешедшему в "Ман Сити". Теперь дебют нападающего отложен на неопределенный срок.

В сезоне 2021/22 Себастьен Алле провел 42 матча во всех турнирах за "Аякс", в которых забил 34 мяча. Ранее он также защищал цвета "Вест Хэма", франкфуртского "Айнтрахта", "Утрехта" и "Осера".