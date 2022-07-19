У зіркового новачка Бундесліги діагностували рак

28-річний новачок "джмелів" звернувся до медиків через біль. Лікарі діагностували івуарійцю рак яєчка.

"Уся родина BVB бажає Себастьєну якомога швидшого одужання, щоб ми всі знову могли його обійняти. Ми докладемо всіх зусиль, аби він отримав найкраще лікування", – розповів спортдир дортмундців Кель.

Щойно 6 липня Аллє перебрався до лав "Боруссії" за 31 млн євро. У Дортмунді він повинен був стати заміною норвежцю Ерлінгу Холанду, який перейшов у "Ман Сіті". Тепер дебют нападника відкладено на невизначений термін.

У сезоні 2021/22 Себастьєн Аллє провів 42 матчі в усіх турнірах за "Аякс", у яких забив 34 м'ячі. Раніше він також захищав кольори "Вест Хема", франкфуртського "Айнтрахта", "Утрехта" та "Осера".