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У зіркового новачка Бундесліги діагностували рак

Фото: Себастьєн Аллє (twitter.com/BVB)
Автор: Антон Федорців

Форвард дортмундської "Боруссії" Себастьєн Аллє дізнався про страшну хворобу. Під час обстеження в нього виявили пухлину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

28-річний новачок "джмелів" звернувся до медиків через біль. Лікарі діагностували івуарійцю рак яєчка.

"Уся родина BVB бажає Себастьєну якомога швидшого одужання, щоб ми всі знову могли його обійняти. Ми докладемо всіх зусиль, аби він отримав найкраще лікування", – розповів спортдир дортмундців Кель.

Щойно 6 липня Аллє перебрався до лав "Боруссії" за 31 млн євро. У Дортмунді він повинен був стати заміною норвежцю Ерлінгу Холанду, який перейшов у "Ман Сіті". Тепер дебют нападника відкладено на невизначений термін.

У сезоні 2021/22 Себастьєн Аллє провів 42 матчі в усіх турнірах за "Аякс", у яких забив 34 м'ячі. Раніше він також захищав кольори "Вест Хема", франкфуртського "Айнтрахта", "Утрехта" та "Осера".

Нагадаємо, що австрійський оборонець Хінтереггер завершив кар'єру через політичний скандал.

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