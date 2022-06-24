Звезда Бундеслиги досрочно завершил карьеру из-за политического скандала

29-летний центрбек неожиданно решил завершить профессиональную карьеру. Боссы "орлов" пошли навстречу австрийцу и согласились прекратить сотрудничество по согласию сторон, хотя контракт с франкфуртцами действовал до лета 2024 года.

Хинтереггер попал под шквал критики на родине. Недавно он организовал футбольный турнир в родной Австрии при помощи Генриха Зикля. Отношения с крайне правым политиком общественность не оценила. Защитник попал под осуждение, извинился за сотрудничество с ультраправым деятелем и осудил крайние взгляды, а затем анонсировал завершение карьеры.

Мартин Хинтереггер является воспитанником "Ред Булла" из Зальцбурга. После пяти сезонов в домашнем первенстве он впервые попробовал свои силы в Германии. В тамошней Бундеслиге защищал цвета "Боруссии" М (на правах аренды) и "Аугсбурга".

Посреди сезона 2018-19 пополнил ряды "Айнтрахта". В составе франкфуртцев провел 138 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей. С "орлами" центрбек триумфовал в Лиге Европы 2021/22 и завоевал место в Лиге чемпионов.