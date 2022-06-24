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Зірка Бундесліги достроково завершив кар'єру через політичний скандал

Фото: Мартін Хінтереггер (eintracht.de)
Автор: Антон Федорців

Оборонець франкфуртського "Айнтрахта" та збірної Австрії Мартін Хінтереггер втрапив у політичний скандал і вирішив повісити бутси на гвіздок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

29-річний центрбек несподівано вирішив завершити професіональну кар'єру. Боси "орлів" пішли назустріч австрійцю і погодилися припинити співпрацю за згодою сторін, хоча контракт із франкфуртцями був чинний до літа 2024 року.

Хінтереггер потрапив під шквал критики на батьківщині. Нещодавно він організував футбольний турнір у рідній Австрії за допомогою Генріха Зікля. Взаємини з крайнім правим політиком громадськість не оцінила. Оборонець потрапив під суспільний осуд, попросив вибачення за співпрацю з ультраправим діячем і засудив крайні погляди, а потім анонсував завершення кар'єри.

Мартін Хінтереггер є вихованцем "Ред Булла" із Зальцбурга. Після п'яти сезонів у домашній першості він вперше спробував свої сили в Німеччині. У тамтешній Бундеслізі захищав кольори "Боруссії" М (на правах оренди) та "Аугсбурга".

Посеред сезону 2018-19 поповнив лави "Айнтрахта". У складі франкфуртців провів 138 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів. Із "орлами" центрбек тріумфував у Лізі Європи 2021/22 і виборов місце в Лізі чемпіонів.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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