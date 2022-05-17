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Зверства под Киевом. СБУ установила еще одного россиянина, причастного к насилиям

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Киевская область, Вторник 17 мая 2022 13:06
Зверства под Киевом. СБУ установила еще одного россиянина, причастного к насилиям Фото: СБУ установила еще одного россиянина, причастного к насилиям (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины установила личность еще одного оккупанта, который причастен к насилиям в Киевской области. Им оказался 20-летний российский военный 30-й отдельной мотострелковой бригады Булат Фассахов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Как отмечают в ведомстве, в целом СБУ установила уже 1140 российских оккупантов, которые совершали зверства против мирного населения в Киевской области.

СБУ установила еще одного россиянина, причастного к насилиям (ssu.gov.ua)

"На фото - один из тех, кто насиловал украинских женщин. Это Фассахов Булат Линарович, 20.11.2001 года рождения.Он - уроженец Республики Татарстан, проходит службу в 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ", - рассказали в ведомстве.

СБУ установила, что во время временной оккупации одного из населенных пунктов Киевской области, он совершил ряд военных преступлений против гражданских. Свидетели опознали его и подтвердили факты преступлений.

В частности, преступник ворвался в квартиру украинской семьи, закрыл ее в подвале, кроме молодой девушки. Угрожая расстрелом всей семьи, солдат изнасиловал девушку, а затем повторил преступление вместе с тремя соучастниками.

Теперь россиянину СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора заочно объявила ему о подозрении относительно нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, ранее Украине удалось установить личность российского военного, изнасиловавшего младенца, оккупант родом из Пскова.

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