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Звірства під Києвом. СБУ встановила ще одного росіянина, причетного до ґвалтувань

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Київська область, Вівторок 17 травня 2022 13:06
Звірства під Києвом. СБУ встановила ще одного росіянина, причетного до ґвалтувань Фото: СБУ встановила ще одного росіянина, причетного до ґвалтувань (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України встановила особу ще одного окупанта, який причетний до ґвалтувань в Київській області. Ним виявився 20-річний російський військовий 30-ї окремої мотострілецької бригади Булат Фассахов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Як зазначають у відомстві, загалом СБУ встановила вже 1140 російських окупантів, які чинили звірства проти мирного населення в Київській області.

СБУ встановила ще одного росіянина, причетного до ґвалтувань (ssu.gov.ua)

"На фото - один із тих, хто ґвалтував українських жінок. Це Фассахов Булат Лєнарович, 20.11.2001 року народження.Він - уродженець Республіки Татарстан, проходить службу у 30-й окремій мотострілецькій бригаді 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ", - розповіли у відомстві.

СБУ встановила, що під час тимчасової окупації одного з населених пунктів Київської області, він скоїв низку воєнних злочинів проти цивільних. Свідки опізнали його та підтвердили факти злочинів.

Зокрема, злочинець вдерся у помешкання української родини, зачинив її у підвалі, окрім молодої дівчини. Погрожуючи розстрілом всієї сім’ї, солдат зґвалтував дівчину, а потім повторив злочин разом із трьома співучасниками.

Наразі росіянину СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора заочно оголосила йому про підозру щодо порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося встановити особу російського військового, який зґвалтував немовля, окупант родом з Пскова.

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