Зверобой будет баллотироваться в Раду от "Европейской солидарности"

Фото: Маруся Зверобой (eurosolidarity.org)

Украинский волонтер, контрактница ВСУ, инструктор учебного центра Десантно-штурмовых войск Маруся Зверобой (Алена Самбул) станет кандидатом от партии "Европейская солидарность" на довыборах народного депутата в 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Об этом стало известно во время съезда партии.

Как сообщил лидер политсилы, пятый президент Петр Порошенко официально избирательный процесс еще не стартовал, однако кандидатуру Зверобой поддерживают и партийцы, и волонтеры, и ветеранская среда.

"Я прошу поддержать Марусю. Соответствующая поддержка есть от ветеранских организаций, добровольцев, которые есть в нашей команде, ко мне поступают сейчас многочисленные эти предложения. Маруся публично обнародовала, что она приняла решение официально оформить отношения с партией и присоединилась к нашей славной когорте", - подчеркнул Порошенко.

Зверобой в своем выступлении поблагодарила за доверие и отметила, что готова стать в ряды "парламентского спецназа" "Европейской солидарности".

"Быть бойцом элитного подразделения - это когда ты имеешь мужество, упрямство, никогда не останавливаешься и никогда не отступаешь. Мне везло с командирами. Первым командиром в этой войне был Дмитрий Ярош, мое большое уважение к нему сохраняется и до сегодня. Надо было очень серьезно работать и иметь очень серьезные достижения, чтобы иметь следующего элитного командира - и это был Михаил Забродский. Вы же понимаете, что командующий ВДВ на тот момент без серьезных достижений не пошел бы на сотрудничество. Поэтому это является для меня определенным показателем моей работы", - отмечает Зверобой.

Напомним, довыборы в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.

Бывший нардеп "Слуги народа" от этого округа, сложил мандат, поскольку его избрали на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.