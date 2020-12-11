Звіробій балотуватиметься в Раду від "Європейської солідарності"

Фото: Маруся Звіробій (eurosolidarity.org)

Український волонтер, контрактниця ЗСУ, інструктор навчального центру Десантно-штурмових військ Маруся Звіробій (Олена Самбул) стане кандидаткою від партії "Європейська солідарність" на довиборах народного депутата у 87-му окрузі в Івано-Франківській області.

Про це стало відомо під час з’їзду партії.

Як повідомив лідер політсили, п’ятий президент Петро Порошенко офіційно виборчий процес ще не стартував, однак кандидатуру Звіробій підтримують і партійці, і волонтери, і ветеранське середовище.

"Я прошу підтримати Марусю. Відповідна підтримка є від ветеранських організацій, добровольців, які є в нашій команді, до мене надходять зараз численні ці пропозиції. Маруся публічно оприлюднила, що вона прийняла рішення офіційно оформити стосунки з партією і приєдналася до нашої славної когорти", - наголосив Порошенко.

Звіробій у своєму виступі подякувала за довіру і зазначила, що готова стати до лав "парламентського спецназу" "Європейської солідарності".

"Бути бійцем елітного підрозділу - це коли ти маєш мужність, впертість, ніколи не зупиняєшся і ніколи не відступаєш. Мені щастило з командирами. Першим командиром в цій війні був Дмитро Ярош, моя велика повага зберігається до сьогодні. Треба було дуже серйозно працювати і мати дуже серйозні здобутки, аби мати наступного елітного командира - і це був Михайло Забродський. Ви ж розумієте, що командувач ВДВ на той момент без серйозних здобутків не пішов би на співпрацю. Тому це є для мене певним показником моєї роботи", - наголошує Звіробій.

Нагадаємо, довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.

Колишній нардеп "Слуги народу" від цього округу склав мандат, оскільки його обрали на посаду міського голови міста Надвірна на Івано-Франківщині.