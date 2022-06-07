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Зверев пропустит Уимблдон-2022

Фото: Александр Зверев (twitter.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорцив

Уимблдонский турнир-2022 пройдет без третьей ракетки мира Александра Зверева, получившего травму на Открытом чемпионате Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Equipe.

25-летний немец выбыл из тура ориентировочно на 6-8 недель. Теннисист пропустит третий по счету турнир "Большого шлема" этого года – Уимблдон.

Зверев получил повреждение в полуфинале "Ролан Гарроса" против Надаля и вынужден был отказаться от дальнейшей борьбы. Медицинская бригада вывезла немецкого теннисиста из корта на коляске, а дальше он передвигался на костылях.

Длительное лечение заставило Зверева отказаться от травяной части сезона. Цель немца – вернуться на корт перед US Open. Открытый чемпионат США запланирован на конец августа-начало сентября.

Напомним, что испанец Надаль тоже рискует пропустить Уимблдонский турнир-2022.

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