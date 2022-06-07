Звєрєв пропустить Вімблдон-2022

Вімблдонський турнір-2022 пройде без третьої ракетки світу Александра Звєрєва, який зазнав травми на Відкритому чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Equipe .

25-річний німець вибув із туру орієнтовно на 6-8 тижнів. Тенісист пропустить третій за ліком турнір "Великого шолома" цьогоріч – Вімблдон.

Звєрєв зазнав ушкодження у півфіналі "Ролан Гарросу" проти Надаля і змушений був відмовитися від подальшої боротьби. Медична бригада вивезла німецького тенісиста з корту на візку, а далі він пересувався на милицях.

Тривале лікування змусило Звєрєва відмовитися від трав'яної частини сезону. Ціль німця – повернутися на корт перед US Open. Відкритий чемпіонат США запланований на кінець серпня-початок вересня.