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Звєрєв пропустить Вімблдон-2022

Фото: Александр Звєрєв (twitter.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорців

Вімблдонський турнір-2022 пройде без третьої ракетки світу Александра Звєрєва, який зазнав травми на Відкритому чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Equipe.

25-річний німець вибув із туру орієнтовно на 6-8 тижнів. Тенісист пропустить третій за ліком турнір "Великого шолома" цьогоріч – Вімблдон.

Звєрєв зазнав ушкодження у півфіналі "Ролан Гарросу" проти Надаля і змушений був відмовитися від подальшої боротьби. Медична бригада вивезла німецького тенісиста з корту на візку, а далі він пересувався на милицях.

Тривале лікування змусило Звєрєва відмовитися від трав'яної частини сезону. Ціль німця – повернутися на корт перед US Open. Відкритий чемпіонат США запланований на кінець серпня-початок вересня.

Нагадаємо, що іспанець Надаль теж ризикує пропустити Вімблдонський турнір-2022.

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