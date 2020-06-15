Футболист и тренер "Десны" признаны лучшими в 25 туре УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала главного тренера "Десны" Александра Рябоконя лучшим среди коллег в 26 туре. Черниговская команда поднялась на 3 место в турнирной таблице.

Об этом сообщается на сайте УПЛ.

Его подопечные нанесли сокрушительное поражение "Александрии" со счетом 5:1, благодаря этой победе получив 6-очковый отрыв от побежденных. Голы в ворота александрийской команды забили Калитвинцев, Гитченко и Тотовицкий, а также Александр Филиппов, оформивший дубль. Именно ему и досталось звание лучшего футболиста тура. В борьбе за это звание форвард черниговского клуба опередил полузащитников Виталия Буяльского из "Динамо" и Максима Тейшейру, представляющего "Олимпик".

Таким образом "Десна" набрала 49 очков и сравнялась по этому показателю с луганской "Зарей", однако именно черниговцы находятся на третьей строчке турнирной таблицы благодаря дополнительным показателям.

В следующем туре "Десна" встретится именно с командой Виктора Скрипника.

Напомним, "Динамо" одержало волевую победу над "Зарей" и вышел на второе место.

Лидирует в чемпионате Украины донецкий "Шахтер".