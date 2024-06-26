ГУР атакувало російських провайдерів в окупованому Криму, - джерело

У тимчасово окупованому Криму великі інтернет-провайдери стали об'єктом масованих кібератак. Місцева окупаційна влада попередила мешканців півострова про можливість тимчасових перебоїв у доступі до Інтернету.

За словами представника у Головному управлінні розвідки, атаки виконуються українськими кіберфахівцями військової розвідки. Зазначається, що атакувалися кілька провайдерів послуг у Криму, і що представник окупаційної адміністрації Юлія Кирик повідомила про постійні зміни профілю DDos-атак і заходи, які приймають провайдери для захисту від цих атак.

Нагадаємо також, що в останній час систематично відбуваються удари по російських серверах, онлайн-сервісах і мережевій інфраструктурі. Наприклад, на початку червня кіберфахівці ГУР здійснили масовані атаки на веб-сайти Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства інформаційних технологій і зв'язку, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства промисловості та енергетики РФ та інші цілі. А 12 червня, у "день Росії", атакували онлайн-платформи російських аеропортів, що призвело до затримок авіарейсів.

"Здається, російським кібернетикам пора згадати про імпортозамєщєніє, увімкнути свій "Чебурнет" замість Всесвітньої мережі та встановити ісконно-рускій фаєрвол, відгородившись від усього вільного світу. Лише так у них є шанс убезпечитися від наших атак", - зазначає співрозмовник в українській спецслужбі.

Варто зауважити, що це вже не перша атака хакерів в Росії. Раніше хакери та ГУР атакували дочірню компанію російської "МТС". Окрім цього під атаку потрапили ресурси правлячої партії "Єдина Росія".

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