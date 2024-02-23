Звʼязок без кордонів. Рада підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

У п'ятницю, 23 лютого, Верховна рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №10265 єдину роумінгову зону з ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації України та Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Документ передбачає, що українці зможуть користуватися зв'язком у країнах Європи без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейські гості - в Україні.

Наша країна виконала одну із вимог євроінтеграції в галузі електронних комунікацій. Це наближає нас до цифрового безвізу з ЄС, йдеться у повідомленні Мінцифр.

"Дякуємо парламентському Комітету з питань цифрової трансформації. Сподіваюся, народні депутати проголосують за законопроєкт загалом", - зазначив Михайло Федоров.

Про законопроєкт

Законопроєкт №10265 був зареєстрований українським парламентом 17 листопада 2023 року і направлений на розгляд профкомітету. У квітні 2023 року Кабінет міністрів затвердив документ, який дозволяє Україні укласти угоду про приєднання до "роумінгового безвізу" з ЄС.

У липні 2023 року 22 європейських оператори та 7 операторів України продовжили угоду про доступний роумінг для українців, які перебувають за кордоном ще на рік.

У лютому 2023 року Європейська комісія запропонувала внести до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ініціативу щодо скасування платного роумінгу для українців.