Звʼязок без кордонів. Рада підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС
У п'ятницю, 23 лютого, Верховна рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №10265 єдину роумінгову зону з ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації України та Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Документ передбачає, що українці зможуть користуватися зв'язком у країнах Європи без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейські гості - в Україні.
Наша країна виконала одну із вимог євроінтеграції в галузі електронних комунікацій. Це наближає нас до цифрового безвізу з ЄС, йдеться у повідомленні Мінцифр.
"Дякуємо парламентському Комітету з питань цифрової трансформації. Сподіваюся, народні депутати проголосують за законопроєкт загалом", - зазначив Михайло Федоров.
Про законопроєкт
Законопроєкт №10265 був зареєстрований українським парламентом 17 листопада 2023 року і направлений на розгляд профкомітету. У квітні 2023 року Кабінет міністрів затвердив документ, який дозволяє Україні укласти угоду про приєднання до "роумінгового безвізу" з ЄС.
У липні 2023 року 22 європейських оператори та 7 операторів України продовжили угоду про доступний роумінг для українців, які перебувають за кордоном ще на рік.
У лютому 2023 року Європейська комісія запропонувала внести до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ініціативу щодо скасування платного роумінгу для українців.
Нагадаємо, Єврокомісія продовжила безкоштовний роумінг для українських користувачів ще на один рік. Сім українських та 22 європейські мобільні оператори узгодили продовження зняття роумінгової плати для українських користувачів ще на 12 місяців.
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