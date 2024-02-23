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Связь без границ. Рада поддержала законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС

Пятница 23 февраля 2024 22:55
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Связь без границ. Рада поддержала законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС Фото: Рада поддержала законопроект о единой роуминговой зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

В пятницу, 23 февраля, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №10265 единую роуминговую зону с ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации Украины и Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Документ предусматривает, что украинцы смогут использовать связь в странах Европы без дополнительных платежей в течение четырех месяцев, а европейские гости - в Украине.

Наша страна выполнила одно из требований евроинтеграции в области электронных коммуникаций. Это приближает нас к цифровому безвизу с ЕС, говорится в сообщении Минцифра.

"Спасибо парламентскому Комитету по вопросам цифровой трансформации. Надеюсь, народные депутаты проголосуют за законопроект в целом", - отметил Михаил Федоров.

О законопроекте

Законопроект №10265 был зарегистрирован украинским парламентом 17 ноября 2023 года и направлен на рассмотрение профкомитета. В апреле 2023 года Кабинет министров утвердил документ, разрешающий Украине заключить соглашение о присоединении к "роуминговому безвизу" с ЕС.

В июле 2023 года 22 европейских оператора и 7 операторов Украины продлили соглашение о доступном роуминге для украинцев, которые находятся за границей еще на год.

В феврале 2023 года Европейская комиссия предложила внести в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС инициативу об отмене платного роуминга для украинцев.

Напомним, Еврокомиссия продлила бесплатный роуминг для украинских пользователей еще на один год. Семь украинских и 22 европейских мобильных оператора согласовали продолжение снятия роуминговой платы для украинских пользователей еще на 12 месяцев.

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