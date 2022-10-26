Без зв'язку, води та їжі. Які можуть бути проблеми в українців через перебої зі світлом

Як працюють супермаркети і магазини: економія і закриття

Супермаркети та продуктові магазини зменшили освітлення залів, торгівельні центри вимкнули світло у частині коридорів, закрили додаткові виходи.

Великі торгівельні центри у Києві на період відключення електроенергії закриваються, а магазини всередині припиняють роботу. Покупців просять залишити неоплачені товари та вийти на вулицю до відновлення електропостачання. Наприклад, у Lavina Mall на вихідних під час відключення світла працював лише "Ашан".

Як пишуть на сторінці ТРЦ, в торгівельному центрі економлять - споживання електроенергії скоротили на 50%.

Фото: Супермаркети скоротили споживання електроенегрії (РБК-Україна/Віталій Носач)

Втім, деякі ТРЦ швидко зреагували і купили дизельні генератори. Наприклад, у SkyMall розповіли, що як тільки на лівому березі Києва почались перебої з електроенергією, торгівельний центр був забезпечений генераторами, що дозволило бути незалежним від пошкоджених ТЕЦ. В той день усі магазини і ресторани відновили роботу.

Мережа торгівельних центрів "Епіцентр" знизила яскравість освітлення в торгових залах та повністю відключила LED-екрани на фасадах. Такі заходи мають зекономити споживання електроенергії на 30%.

У ресторанах змінили меню і обслуговують клієнтів при свічках

У ресторанах на випадок відключень світла закупили генератори, готують їжу на вогні, каву варять на гасі, а меню скоротили, щоб продукти не псувалися. Про це написала у Facebook директор аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова.

За її словами, відвідуваність закладів зменшилась останнім часом удвічі. Також часом бракує персоналу – люди не можуть потрапити на роботу через тривоги. Отже, і приготування страв займає більше часу.

На випадок відключення світла деякі заклади пропонують спеціальне меню – салати, пироги, нарізки, до яких подають гарячі напої, які можна приготувати за допомогою термопота.

Також продовжують працювати ті заклади, які мають мангали і можуть готувати на вогні.

"Освітлений свічками зал ресторану - чарівне місце, яке притягує відвідувачів. В такій атмосфері суттєво зростають продажі алкоголю, в деяких закладах навіть вдвічі. Тому бари, особливо розташовані у підвальних приміщеннях, можуть виживати взагалі без світла", - зауважує експерт.

Фото: Вечірній Київ (РБК-Україна/Віталій Носач)

Без електрики можуть не працювати термінали, тому клієнтам треба носити запас готівки. Деякі заклади економлять електроенергію, бо раніше замінили звичайні електричні плити на індукційні.

Базові станції мобільних операторів працюють від дизельних генераторів

Оператори мобільного зв'язку розповіли, чому під час відключень електроенергії може зникати й мобільний інтернет. Спершу базові станції живлять від акумуляторних батарей, потім замість них підключають дизельні генератори – а доставлення займає час.

У lifecell пояснюють, що їхні базові станції оснащені акумуляторними батареями, які забезпечують роботу обладнання протягом кількох годин. При масштабних вимкненнях електроенергії в різних населених пунктах спостерігаються проблеми зі зв’язком. Після цього підключають генератори, але роботу всього обладнання при масштабних відключеннях забезпечити складно.

пояснюють, що їхні базові станції оснащені акумуляторними батареями, які забезпечують роботу обладнання протягом кількох годин. При масштабних вимкненнях електроенергії в різних населених пунктах спостерігаються проблеми зі зв’язком. Після цього підключають генератори, але роботу всього обладнання при масштабних відключеннях забезпечити складно. У Київстар також частина базових станцій компанії обладнані джерелами автономного живлення, які, залежно від навантаження на мережу, можуть працювати 3–4 години. Якщо за цей час подача електроенергії не відновлюється, компанія використовує пересувні дизель-генератори. При використанні потужностей пріоритет надається технологіям для здійснення дзвінків.

також частина базових станцій компанії обладнані джерелами автономного живлення, які, залежно від навантаження на мережу, можуть працювати 3–4 години. Якщо за цей час подача електроенергії не відновлюється, компанія використовує пересувні дизель-генератори. При використанні потужностей пріоритет надається технологіям для здійснення дзвінків. У Vodafone розширюють ємність мережі, адже при відключенні електроенергії вимикаються Wi-Fi роутери, тому люди починають більше підключатися до мобільного інтернету. У великих містах буває неможливо встановити додаткові базові станції через накладення радіосигналів.

Фото: Під час відключень світла станції мобільних операторів в першу черг підтримують дзвінки (РБК-Україна/Віталій Носач)

Поради від провайдерів, як підключитися до інтернету без світла

Фасадне освітлення, вивіски, телевізори, світло в приміщеннях без людей з 13 жовтня виключає компанія "Воля". Якщо зник інтернет, користувачам радять дочекатися відновлення послуги, бо причина може бути у тому, що обладнання знаходиться за адресою, де немає живлення.

Як вихід клієнтам радять підключатися без роутера, переставивши кабель у ноутбук. Зазначається, що мережа буде працювати, якщо вузол, від якого підключена послуга, матиме аварійне живлення - від генератора або заряджених акумуляторів.

У компанії "Тріолан" заявляють, що всі основні вузли мережі давно забезпечені альтернативними джерелами живлення.

"Це дозволяє більшості вузлового обладнання та значній кількості кінцевих клієнтських комутаторів працювати там, де це можливо, не менше ніж 6 годин", - пишуть на сторінці провайдера.

Українців закликають запасатися водою на три дні

Через відключення електроенергії в містах може зникати й вода у кранах. Це пов'язано із зупинками насосних станцій. Про такі відключення вже попереджали мешканців Дніпра, Львова, Хмельницького.

Фото: Вода в кранах може зникати через зупинку насосних станцій (РБК-Україна/Віталій Носач)

Наприклад, у Дніпрі 26 жовтня зникала вода на 9 вулицях. Про аварійне відключення електроенергії у Хмельницькому 25 жовтня повідомляв міський голова Олександр Симчишин. Водночас із світлом зранку зникала і вода в кранах.

У "Хмельницькводоканалі" вчора пояснили, що після відновлення повноцінного функціонування енергосистеми, водопостачання міста почне працювати в звичному режимі.

Раніше містянам у зв’язку з перебоями електроенергії порадили зробити в кожному домі запаси води, яких би вистачило на 72 години.