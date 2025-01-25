Без зв’язку та інтернету. ГУР влаштувало масштабну атаку на "МегаФон"

"Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили масштабну кібератаку на системи одного з найбільших у РФ мобільних та інтернет-операторів, що задіяний в російській агресії проти України - компанію "МегаФон", - розповіли джерела.

За їх даними, внаслідок атаки, протягом усього дня, п’ятниці, 24 січня, клієнти компанії мали проблеми зі зв’язком та інтернетом.

Зокрема, від вчорашнього ранку мешканці Москви, Санкт-Петербургу та багатьох центральних регіонів РФ почали скаржитися на перебої з мобільним зв’язком, інтернетом, а також на погану роботу багатьох мобільних сервісів та додатків.

Вже за кілька годин в "Роскомнагляді" підтвердили збій. Згодом російські медіа назвали справжню причину відсутності зв’язку та інтернету - результативна килимова DDoS-атака на "МегаФон".

В самій компанії заявили, що їхня мережа нібито працює "штатно", але можливі проблеми з доступом нібито відбуваються з незалежних від них причин.

Не тільки "МегаФон"

Втім, як стало відомо з джерел в українській розвідці, успішна "килимова атака" порушила роботу не лише "МегаФону".

Це торкнулося й операторів звʼязку та інтернету "Yota", "NetByNet", та позбавила тимчасового доступу росіян до інтернет-ресурсів та сервісів, таких як Steam, Twitch, Discord, що активно використовуються російською армією та ворожими спецслужбами для агресії проти України.