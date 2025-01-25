Без зв’язку та інтернету. ГУР влаштувало масштабну атаку на "МегаФон"

Українська розвідка влаштувала масштабний збій на "МегаФон" у Росії. У багатьох росіян зник зв’язок і інтернет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
"Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили масштабну кібератаку на системи одного з найбільших у РФ мобільних та інтернет-операторів, що задіяний в російській агресії проти України - компанію "МегаФон", - розповіли джерела.
За їх даними, внаслідок атаки, протягом усього дня, п’ятниці, 24 січня, клієнти компанії мали проблеми зі зв’язком та інтернетом.
Зокрема, від вчорашнього ранку мешканці Москви, Санкт-Петербургу та багатьох центральних регіонів РФ почали скаржитися на перебої з мобільним зв’язком, інтернетом, а також на погану роботу багатьох мобільних сервісів та додатків.
Вже за кілька годин в "Роскомнагляді" підтвердили збій. Згодом російські медіа назвали справжню причину відсутності зв’язку та інтернету - результативна килимова DDoS-атака на "МегаФон".
В самій компанії заявили, що їхня мережа нібито працює "штатно", але можливі проблеми з доступом нібито відбуваються з незалежних від них причин.
Втім, як стало відомо з джерел в українській розвідці, успішна "килимова атака" порушила роботу не лише "МегаФону".
Це торкнулося й операторів звʼязку та інтернету "Yota", "NetByNet", та позбавила тимчасового доступу росіян до інтернет-ресурсів та сервісів, таких як Steam, Twitch, Discord, що активно використовуються російською армією та ворожими спецслужбами для агресії проти України.
Зазначимо, що подібні атаки українські розвідники проводять не вперше.
Наприклад, 14 січня в Росії користувачі операторів зв'язку і сервісів поскаржилися на проблеми в їхній роботі. Також спостерігалися проблеми в Telegram, Tiktok і Google.
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