У Росії поскаржились на збій у роботі низки операторів зв'язку

У Росії користувачі операторів зв'язку та сервісів поскаржились на проблеми у їх роботі. Також спостерігаються проблеми у Telegram, Tiktok та Google.

Про це РБК-Україна з посиланням на Meduza.

"Фіксуються збої у всіх операторів, причину збою встановлюють", - повідомили у прес-службі відомства.

Як заявили у Роскомнагляді, там не знають причин масштабного збою в Рунеті.

Росіяни скаржаться на збої у абонентів "Білайну", "Мегафона", МТС, "Ростелекома", Tele 2. Також виникли неполадки в роботі Telegram, Tiktok, Google, Youtube, Steam і Twitch.

Раніше ми писали про те, що кіберфахівці Головного управління розвідки атакували сервіси російського нафтового сектору. Головною ціллю були ресурси нафтової компанії "Лукойл". Ця компанія бере активну участь у забезпеченні окупаційних військ РФ.

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