Зв’язки з Україною обриваються. В ОП пояснили складність повернення викрадених дітей

За даними Conflict Observatory, які приводить вона, щонайменше 19,5 тисяч українських дітей були депортовані до РФ, але реальна цифра може бути значно вищою.

"Росія змінює їхні імена, дати народження, місця проживання - всі зв’язки з Україною обриваються. Ми не знаємо, скільки ще дітей чекають на повернення", - зазначає Зарівна.

Радниця також навела приклад, який є одним із небагатьох випадків, коли дитину вдалося повернути. Історію Іллі Матвієнка з Маріуполя описав The Washington Post, але це не просто особиста трагедія, а символ злочину, який триває.

"Його мати загинула в нього на очах під час обстрілу. Після цього Іллю вивезли до окупованого Донецька, де він майже став “іншим хлопчиком” - російським. Його вдалося повернути лише завдяки тому, що бабуся впізнала його в російському пропагандистському відео і вирушила в небезпечну подорож через чотири кордони", - зазначає Зарівна.

За її даними, Ілля сьогодні живе в Ужгороді, ходить до школи, але досі боїться залишатися сам.

"Він розповідає свою історію світові, виступає в парламентах і на міжнародних форумах, щоб нагадати: це не поодинокий випадок, це системна політика викрадення і русифікації українських дітей", - констатує посадовиця.

Вона наголошує, що Україна продовжує боротьбу за кожну дитину.

"Ініціатива Bring Kids Back UA працює. Кожна історія повернення - це результат неймовірних зусиль. Ілля повернувся. Але ще тисячі чекають. Маємо повернути всіх", - запевняє Зарівна.