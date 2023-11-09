На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні

Під час підготовки матеріалу використовувалися: публікації Politico, South China Morning Post та The Telegraph, колонка директора Китайського центру Джона Л. Торнтона в інституті Брукінгса Райана Хасса, а також ексклюзивні коментарі аналітика центру "Українська призма" Олександра Краєва та політолога Володимира Фесенка.

"Це буде важлива та конструктивна бесіда, президент з нетерпінням чекає на неї", - анонсувала зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона пройде на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско в інтервалі з 11 по 17 листопада. Ймовірно, вже наступного тижня – у середу, 15-го.

Останній рік виявився багатим на події у американсько-китайських відносинах. У листопаді 2022-го Байден та Сі зустрічалися на саміті G20 в Індонезії.

Тоді головним було знизити напруженість після візиту тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань. За підсумками Байден заявив про вироблення принципів конкуренції, стримано засудив порушення прав людини в КНР і наголосив на неможливості силового сценарію щодо Тайваню. Сі у свою чергу запевнив, що він не має амбіцій кидати виклик США, висловив зацікавленість у стабільних відносинах, але назвав тайванське питання червоною лінією.

Швидко крига не скресла. Заплановану на початок 2023-го поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена зірвав інцидент із китайським аеростатом, виявленим у повітряному просторі США.

Сі Цзіньпін та Джо Байден продемонструють стабілізацію відносин (фото Getty Images)

Але до середини року Білий дім вирішив взятися за подальше налагодження стосунків. З того часу, принаймні на перший погляд, між США та Китаєм все стабілізувалося. Цьому сприяло кілька чинників. У тому числі те, що обидва лідери не мають зибних надій на будь-який прорив і бачать свої вигоди просто в обмеженні напруженості.

Починаючи з червня, Китай відвідали Блінкен, міністр фінансів Джанет Єллен, інші урядовці, а також сенатори від Демократичної та Республіканської партій. Китайська сторона скористалася шансом відновити двосторонні контакти та присвятила візит міністра закордонних справ КНР Ван І підготовці саміту на найвищому рівні.

Особиста зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна важлива для обох. На глобальному рівні – оскільки обидва усвідомлюють прихід нової "холодної війни" та необхідність нового світового порядку.

"Є гегемон – Сполучені Штати. І є претендент на гегемонію у вигляді Китайської народної республіки. Вони розуміють, що взаємні підозри, ідеологічне, політичне та економічне протистояння лише посилюватимуться, а загрози – зростатимуть. І ми бачимо, що в принципі всі регіональні конфлікти тією чи іншою мірою зав'язані навколо тих, кого підтримують США, проти тих, кого підтримує Китай", – пояснив експерт аналітичного центру "Українська призма" Олександр Краєв.

Серед предметних тем майбутньої зустрічі на Заході називають торгівлю, кібербезпеку, технології та проблему фентанілу. Щодо останньої в Америці б'ють на сполох через зростаючу кількість смертей від передозування наркотиками. Більшість їх пов'язують з фентанілом – синтетичним опіоїдом в 50 разів потужнішим, ніж героїн. Як заявив генпрокурор Меррік Гарланд, глобальний ланцюжок поставок починається з хімічних компаній у Китаї.

Майже напевно лідери обговорять війну на Близькому Сході, в рамках якої Ізраїль зачищає Сектор Газа від ХАМАС. Особливо зважаючи на те, що Китай все активніше бере на себе роль світового дипломата і зберігає міцні зв'язки з Іраном, ключовим спонсором терористів на палестинських територіях.

Політолог Володимир Фесенко бачить три основні блоки питань на переговорах. Перший стосується Тайваню – тут сторони спробують збалансувати ситуацію, дотримуючись своїх червоних ліній. Другим блоком торкнуться економічних відносин у пошуку компромісів, щоб знизити градус торгової війни та ризики для світової торгівлі. Третій буде присвячений широкому спектру міжнародних питань та регіональних конфліктів.

"Російсько-українська війна, безумовно, теж обговорюватиметься, але це далеко не основна тема зустрічі Байдена і Сі", – додав він у розмові з виданням.

Україна не у пріоритеті. Але Сі можуть попросити натиснути на Путіна

У контексті російсько-української війни Сі Цзіньпіна прийнято вважати єдиним, хто здатний впливати на Володимира Путіна. Але із застереженням – впливати у своїх інтересах, а не в американських і тим більше українських. На сьогодні йому комфортно розповідати про формальну нейтральність, розширюючи зв'язки з Москвою та посилюючи її економічну залежність.

За підсумками року торгівля між Китаєм та РФ може перевищити 200 млрд доларів, що стане черговим рекордом. Ще більше занепокоєння викликає військова співпраця. Як пишуть західні ЗМІ, експорт товарів військового призначення зріс більш ніж утричі, постачання необхідних для високоточної зброї мікросхем – удвічі, а оксида алюмінію для виробництва зброї – у 400 разів. Крім того, китайські компанії поставили незліченну кількість дронів, а також оптичних прицілів, запчастин для авіації та не менше шести вертольотів.

Сі Цзіньпін та Володимир Путін зблизилися за минулий рік і це непокоїть Україну (фото Getty Images)

Цього року Путін та Сі Цзіньпін обмінялися взаємними візитами. На березневому прийомі у Кремлі позитивно оцінили "об'єктивну та неупереджену позицію" Китаю, який виступає за врегулювання війни на принципах Статуту ООН та міжнародного права. На жовтневому форумі в Пекіні обидва говорили про ініціативу "Один пояс - один шлях" (проект об'єднання сухопутних та морських шляхів для швидкої доставки товарів до Європи, Африки, Південно-Східної Азії та на Близький схід) як про інструмент суперництва із Заходом.

У зовнішній політиці Китай слідує власним інтересам, і Росія для нього – політичний партнер і джерело дешевих ресурсів. Повномасштабне вторгнення в Україну прискорило перетворення РФ на сировинний придаток, який постачає нафту та газ з великими знижками. Незважаючи на санкції, співпраця з російською оборонкою продовжується, і десятки компаній уже потрапили під обмеження з боку США.

Тим цинічнішими виглядають так звані "миротворчі ініціативи" Китаю. Спочатку Пекін обмежувався загальними фразами, проте до перших роковин великої російсько-української війни представив своє бачення того, як завершити конфлікт. У списку з 12 пунктів основний наголос робився на повазі до суверенітету та відмови від менталітету холодної війни. При цьому наголошувалося, що безпека однієї країни не має забезпечуватися за рахунок інших, а це є очевидною підтримкою наративу про "віроломне" розширення НАТО.

Абстрактні пункти, такі як припинення бойових дій та початок переговорів, зробили "мирний план" беззубим і нецікавим, оскільки в ньому не йшлося про виведення окупаційних військ та повернення контролю над кордонами 1991 року. Відповідно Україна серйозно не розглядала ці пропозиції. Певні сподівання на роль Китаю з'явилися після того, як його делегація взяла участь у саміті щодо "формули миру" Володимира Зеленського в Джидді (Саудівська Аравія), проте остання така зустріч на Мальті пройшла вже без китайського спецпредставника. Хоча, як кажуть в Офісі президента, посол КНР брав участь у роботі над формулою.

Розраховувати на зміну китайської риторики після зустрічі з Байденом не варто.

"Жодних проривів не буде. Китай знову закликатиме до припинення бойових дій, а США пропонуватимуть, щоб Китай більш активно тиснув на Росію, щоб якраз Росія припинила бойові дії. Крім того, США, як і раніше, застерігатимуть Китай від прямої військової допомоги Росії", – сказав у коментарі РБК-Україна Володимир Фесенко.

За його словами, у Китаю своє сприйняття російсько-української війни, і не треба плекати ілюзій, що той колись підтримає Україну. По-перше, наша країна в його очах є безумовним союзником США, а по-друге, КНР виправдовує російське вторгнення тим, що США "розширюють" НАТО на схід.

"Американці чудово розуміють, як Китай сприймає цю війну, тому завдання мінімум, щоб той дотримувався формального нейтралітету і утримувався від постачання зброї Росії. Все інше нереалістичне. Хоча я припускаю, що американці не проти подальших мирних ініціатив, особливо на адресу Росії. І, можливо, закликатимуть, щоб китайці повернулися до переговорів політичних радників G7, України та країн Глобального Півдня", – наголосив політолог.

Ще влітку ЗМІ писали про те, що Сі Цзіньпін в особистій розмові застеріг російського диктатора від ядерного удару по Україні. На Заході вважають, що таким чином є надія, що Китай зберігає достатньо важелів для стримування Путіна. Як мінімум у питанні ядерної зброї.

Сі Цзіньпін їде зміцнювати геополітичний статус Китаю

Відновлення контактів США та Китаю повертає передбачуваність до їхніх стосунків. Обидві сторони сформували канали для вирішення конкретних питань, таких як експортний контроль, комерційні та стратегічні проблеми. Однак напругу не знято, а частота спілкування не призвела до зближення за спірними моментами.

З цього погляду важливо, як Сі приймуть на американській землі. Китайська сторона хоче показати внутрішній аудиторії, що Байден приймає голову КНР з повагою, і те, що обидва лідери вкладаються в дружню взаємодію один з одним. Цього можна досягти, якби вони разом прогулялися, пообідали чи поговорили віч-на-віч, вважає директор Китайського центру Джона Л. Торнтона в інституті Брукінгса (Вашингтон) Райан Хасс.

Сі Цзіньпіну у США важливо зміцнити геополітичний статус Китаю (фото Getty Images)

На його думку, у Сан-Франциско Сі захоче показати здатність контролювати ситуацію, особливо на тлі дефіциту довіри всередині Китаю через ослаблення економіки. Багато хто в Пекіні розглядає його поїздку як ключову для перекалібрування відносин з американськими союзниками в Азії, Європі та інших країнах.

У зв'язку з майбутніми виборами на Тайвані китайський лідер, мабуть, спробує схилити шальки терезів у потрібне йому русло. Він вимагатиме від Байдена запевнень у тому, що США не підтримують жодного кандидата чи політичну партію на острові. Президент США у свою чергу має підтвердити прихильність до політики "одного Китаю" і акцентувати неприпустимість зміни статусу-кво в односторонньому порядку.

Аналітик Олександр Краєв головною метою зустрічі вважає посилення глобальної стабільності. Тут діє просте правило: чим більше лідери говорять, тим менша ймовірність прямого протистояння. Очевидно, сторони мають намір з'ясувати, хто на що готовий, де можливий чи неможливий компроміс, а для цього потрібна особиста зустріч та взаємні заходи щодо підвищення довіри.

"Сі Цзіньпіну потрібна певність, тому що американці погрожують йому санкціями, якщо виявиться, наприклад, що Китай підтримує Росію на офіційному рівні, а не лише через приватні компанії чи Північну Корею. Йому потрібна впевненість, що він продовжить заробляти гроші, матиме вихід на американський ринок і таке інше", – сказав він РБК-Україна.

Нарешті, зустріч із Байденом відповідає китайському баченню біполярного світу, в якому є дві людини та дві країни, які вирішують усі світові проблеми. Для Пекіна це чергова демонстрація його геополітичного статусу, тим більше, що ініціативи зі зближення останнім часом виходять від Вашингтона.

Байден перед виборами нагадає, що "Америка повернулася"

В інтересах Сполучених Штатів – досягти прогресу за своїми пріоритетами. Це, зокрема, скорочення потоків фентанілу, який став основною причиною смертності американців від передозування наркотиків. Справа в тому, що низка китайських компаній розробила прекурсори, на які не поширюється заборона фентанілу від 2019 року. Речовини вільно потрапляють до Мексики, після чого контрабандою – до США. Для ефективної боротьби може знадобитися скасування санкцій проти Інституту судово-медичної експертизи Міністерства громадської безпеки Китаю.

Обидві країни є лідерами в галузі штучного інтелекту і їм було б корисно створити канал з питань безпеки ШІ. Також вони мають великий потенціал для вирішення глобальних проблем. Раніше США та Китай неодноразово співпрацювали, наприклад, у реагуванні на світову фінансову кризу та спалах вірусу Ебола у Західній Африці. А от відокремлена реакція на пандемію COVID-19 лише довела свою неефективність.

Джо Байден прийме китайського лідера напередодні президентської кампанії та використає зустріч у своїх інтересах (фото Getty Images)

Крім того, провести зустріч зараз важливо і з урахуванням президентської кампанії у США у 2024 році.

"Байдену важливо показати, що Америка зберігає геополітичний вплив, що виконується його зовнішньополітична доктрина "Америка повернулася". Що США залишаються флагманом демократичного світу і що вони вирішують долю різних конфліктів якраз у розмові з тими, хто вважає себе претендентом на світове лідерство. Для Байдена це також частина передвиборчої кампанії. Тому що ми бачимо, що він належить до тієї когорти президентів, для яких зовнішня політика є вагомим козирем", – пояснив Краєв.

Політолог Володимир Фесенко сумнівається, що зустріч безпосередньо вплине на вибори у США, оскільки кампанія зайде в активну фазу лише наступного року. З іншого боку, у Китаї розуміють, що Байден раціональний і налаштований на діалог, тому важливо не втрачати можливості і спробувати вийти на якісь угоди з ним, тому що у разі перемоги відомого своїми антикитайськими настроями Дональда Трампа шансів на це буде менше.

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Згідно з недавніми опитуваннями, 73% американців виступають за переговори з Китаєм, майже 80% хочуть, щоб США зосередилися на запобіганні воєнному конфлікту. З цієї точки зору Байден розраховує на широку підтримку жорсткого, розумного та дипломатичного підходу до Китаю. Аналогічним чином виграє і Сі Цзіньпін, якщо досягне результатів у перекалібруванні відносин зі Штатами.

Незважаючи на глибокі торговельно-економічні зв'язки, країни перебувають у перманентному ідеологічному та політичному протистоянні, збирають союзників, намагаючись закріпити баланс та позначити контури нового світового порядку. Опитані РБК-Україна експерти не чекають будь-яких проривів, у тому числі щодо російсько-української війни. Майбутня зустріч – це, скоріше, нагода сформулювати правила гри на найближчі роки.