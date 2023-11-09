На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине

При подготовке материала использовались: публикации Politico, South China Morning Post и The Telegraph, колонка директора Китайского центра Джона Л. Торнтона в институте Брукингса Райана Хасса, а также эксклюзивные комментарии аналитика центра "Украинская призма" Александра Краева и политолога Владимира Фесенко.

"Это будет важная и конструктивная беседа, президент с нетерпением ждет ее", – анонсировала встречу Байдена и Си Цзиньпина пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в интервале с 11 по 17 ноября. Вероятно, уже на следующей неделе – в среду, 15-го.

Последний год оказался богатым на события в американо-китайских отношениях. В ноябре 2022-го Байден и Си встречались на саммите G20 в Индонезии.

Тогда главным было снизить напряженность после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. По итогу Байден заявил о выработке принципов конкуренции, сдержанно осудил нарушения прав человека в КНР и подчеркнул невозможность силового сценария в отношении Тайваня. Си в свою очередь заверил, что у него нет амбиций бросать вызов США, выразил заинтересованность в стабильных отношениях, но назвал тайваньский вопрос красной линией.

Быстро лед не растаял. Запланированную на начало 2023-го поездку госсекретаря Энтони Блинкена сорвал инцидент с китайским аэростатом, обнаруженном в воздушном пространстве США.

Си Цзиньпин и Джо Байден продемонстрируют стабилизацию отношений (фото Getty Images)

Но к середине года Белый дом решил взяться за дальнейшее налаживание отношений. С тех пор, по крайней на первый взгляд, между США и Китаем все стабилизировалось. Этому способствовало несколько факторов. В том числе то, что оба лидера не питают ложных надежд на какой-либо прорыв и видят свои выгоды просто в ограничении напряженности.

Начиная с июня, Китай посетили Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, другие члены правительства, а также сенаторы от Демократической и Республиканской партий. Китайская сторона воспользовалось шансом возобновить двусторонние контакты и посвятила визит министра иностранных дел КНР Ван И подготовке саммита на высшем уровне.

Личная встреча Байдена и Си Цзиньпина важна для обоих. На глобальном уровне – поскольку оба осознают приход новой "холодной войны" и необходимость нового мирового порядка.

"Есть гегемон – Соединенные Штаты. И есть претендент на гегемонию в виде Китайской народной республики. Они понимают, что взаимные подозрения, идеологическое, политическое и экономическое противостояние будут только усиливаться, а угрозы – возрастать. И мы видим, что в принципе все региональные конфликты в той или иной степени завязаны вокруг тех, кого поддерживают США, против тех, кого поддерживает Китай", ­– объяснил РБК-Украина эксперт аналитического центра "Украинская призма" Александр Краев.

Среди предметных тем предстоящей встречи на Западе называют торговлю, кибербезопасность, технологии и проблему фентанила. В отношении последней в Америке бьют тревогу из-за растущего числа смертей от передозировки наркотиками. Большую часть из них связывают с фентанилом – синтетическим опиоидом в 50 раз более мощным, чем героин. Как заявил генпрокурор Меррик Гарланд, глобальная цепочка поставок начинается с химических компаний в Китае.

Почти наверняка лидеры обсудят войну на Ближнем Востоке, в рамках которой Израиль зачищает Сектор Газа от ХАМАС. Особенно с учетом того, что Китай все активнее берет на себя роль мирового дипломата и сохраняет прочные связи с Ираном, ключевым спонсором террористов на палестинских территориях.

Политолог Владимир Фесенко видит три основных блока вопросов на переговорах. Первый касается Тайваня – тут стороны попытаются сбалансировать ситуацию, придерживаясь своих красных линий. Вторым блоком затронут экономические отношения в поиске компромиссов, чтобы снизить градус торговой войны и риски для мировой торговли. Третий будет посвящен широкому спектру международных вопросов и региональных конфликтов.

"Российско-украинская война, безусловно, тоже будет обсуждаться, но это далеко не основная тема встречи Байдена и Си", – добавил он в беседе с изданием.

Украина не в приоритете. Но Си могут попросить надавить на Путина

В контексте российско-украинской войны Си Цзиньпина принято считать единственным, кто способен влиять на Владимира Путина. Но с оговоркой – влиять в своих интересах, а не в американских или тем более украинских. На сегодня ему комфортно говорить о формальной нейтральности, расширяя связи с Москвой и усугубляя ее экономическую зависимость.

По итогам года торговля между Китаем и РФ может превысить 200 млрд долларов, что станет очередным рекордом. Еще большую обеспокоенность вызывает военное сотрудничество. Как пишут западные СМИ, экспорт товаров военного назначения вырос более чем в три раза, поставки необходимых для высокоточного оружия микросхем – вдвое, а оксида алюминия для оружейного производства – в 400 раз. Кроме того, китайские компании поставили неисчислимое количество дронов, а также оптических прицелов, запчастей для авиации и не менее шести вертолетов.

Си Цзиньпин и Владимир Путин сблизились за минувший год и это беспокоит Украину (фото Getty Images)

В этом году Путин и Си Цзиньпин обменялись взаимными визитами. На мартовском приеме в Кремле положительно оценили "объективную и беспристрастную позицию" Китая, выступающего за урегулирование войны на принципах Устава ООН и международного права. На октябрьском форуме в Пекине оба говорили об инициативе "Один пояс - один путь" (проект объединения сухопутных и морских путей для быстрой доставки товаров в Европу, Африку, Юго-Восточную Азию и на Ближний восток) как об инструменте соперничества с Западом.

Во внешней политике Китай следует собственным интересами, и Россия для него – политический партнер и источник дешевых ресурсов. Полномасштабное вторжение в Украину ускорило превращение РФ в сырьевой придаток, который поставляет нефть и газ с большими скидками. Несмотря на санкции, сотрудничество с российской оборонкой продолжается, и десятки компаний уже попали под ограничения со стороны США.

Тем циничнее выглядят так называемые "миротворческие инициативы" Китая. Сначала Пекин ограничивался общими фразами, однако к первой годовщине большой российско-украинской войны представил свое видение того, как завершить конфликт. В списке из 12 пунктов основной упор делался на уважении к суверенитету и отказе от менталитета холодной войны. При этом подчеркивалось, что безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других, а это очевидная поддержка нарратива о "вероломном" расширении НАТО.

Абстрактные пункты, такие как прекращение боевых действий и начало переговоров, сделали "мирный план" беззубым и неинтересным, поскольку в нем не говорилось о выводе оккупационных войск и возвращении контроля над границами 1991 года. Соответственно, Украина всерьез не рассматривала эти предложения. Определенные надежды на роль Китая появились после того, как его делегация приняла участие в саммите по "формуле мира" Владимира Зеленского в Джидде (Саудовская Аравия), однако последняя такая встреча на Мальте прошла уже без китайского спецпредставителя. Хотя, как говорят в Офисе президента, посол КНР принимал участие в работе над формулой.

Рассчитывать на смену китайской риторики после встречи с Байденом точно не стоит.

"Никаких прорывов не будет. Китай снова будет призывать к прекращению боевых действий, а США будут предлагать, чтобы Китай более активно давил на Россию, чтобы как раз Россия прекратила боевые действия. Кроме того, США по-прежнему будут предостерегать Китай от прямой военной помощи России", – сказал в комментарии РБК-Украина Владимир Фесенко.

По его словам, у Китая свое восприятие российско-украинской войны, и не нужно питать иллюзий, что тот когда-либо поддержит Украину. Во-первых, наша страна в его глазах – безусловный союзник США, а во-вторых, КНР оправдывает российское вторжение тем, что США "расширяют" НАТО на восток.

"Американцы прекрасно понимают, как Китай воспринимает эту войну, поэтому задача минимум, чтобы тот придерживался формального нейтралитета и воздерживался от поставок оружия России. Все остальное нереалистично. Хотя я допускаю, что американцы не против дальнейших мирных инициатив, особенно в адрес России. И, возможно, будут призывать, чтобы китайцы вернулись к переговорам политических советников G7, Украины и стран Глобального Юга", – подчеркнул политолог.

Еще летом СМИ писали о том, что Си Цзиньпин в личном разговоре предостерег российского диктатора от ядерного удара по Украине. На Западе считают, что таким образом есть надежда на то, что Китай сохраняет достаточно рычагов для сдерживания Путина. Как минимум в вопросе ядерного оружия.

Си Цзиньпин едет укреплять геополитический статус Китая

Восстановление контактов США и Китая возвращает предсказуемость в их отношения. Обе стороны сформировали каналы для решения конкретных вопросов, таких как экспортный контроль, коммерческие и стратегические проблемы. Однако напряжение не снято, а возросшая частота общения не привела к сближению по спорным моментам.

С этой точки зрения важно, как Си примут на американской земле. Китайская сторона хочет показать внутренней аудитории, что Байден принимает председателя КНР с уважением, и то, что оба лидера вкладываются в дружелюбное взаимодействие друг с другом. Этого можно добиться, если бы они вместе прогулялись, пообедали или поговорили с глазу на глаз, считает директор Китайского центра Джона Л. Торнтона в институте Брукингса (Вашингтон) Райан Хасс.

Си Цзиньпину в США важно укрепить геополитический статус Китая (фото Getty Images)

По его мнению, в Сан-Франциско Си захочет показать способность контролировать ситуацию, особенно на фоне дефицита доверия внутри Китая из-за ослабления экономики. Многие в Пекине рассматривают его поездку как ключевую для перекалибровки отношений с американскими союзниками в Азии, Европе и других странах.

В связи с предстоящими выборами на Тайване китайский лидер, видимо, попытается склонить чашу весов в нужное ему русло. Он будет добиваться от Байдена заверений в том, что США не поддерживают ни одного кандидата или политическую партию на острове. Президент США в свою очередь должен подтвердить приверженность политике "одного Китая" и акцентировать недопустимость смены статуса-кво в одностороннем порядке.

Аналитик Александр Краев главной целью встречи считает усиление глобальной стабильности. Здесь действует простое правило: чем больше лидеры говорят, тем меньше вероятность прямого противостояния. Очевидно, стороны намерены выяснить, кто на что готов, где возможен или невозможен компромисс, а для этого нужна личная встреча и взаимные меры "повышения доверия".

"Си Цзиньпину нужна определенность, потому что американцы угрожают ему санкциями, если окажется, например, что Китай поддерживает Россию на официальном уровне, а не только через частные компании или Северную Корею. Ему нужна уверенность, что он продолжит зарабатывать деньги, иметь выход на американский рынок и так далее", – сказал он РБК-Украина.

Наконец, встреча с Байденом соответствует китайскому видению биполярного мира, в котором есть два человека и две страны, которые решают все мировые проблемы. Для Пекина это очередная демонстрация его геополитического статуса, тем более что инициативы по сближению в последнее время исходят от Вашингтона.

Байден перед выборами напомнит, что "Америка вернулась"

В интересах Соединенных Штатов – добиться прогресса по своим приоритетам. Это, в частности, сокращение потоков фентанила, ставшего основной причиной смертности американцев от передозировки наркотиков. Дело в том, что ряд китайских компаний разработали прекурсоры, на которые не распространяется запрет на фентанил от 2019 года. Вещества свободно попадают в Мексику, после чего контрабандой – в США. Для эффективной борьбы может потребоваться отмена санкций против Института судебно-медицинской экспертизы Министерства общественной безопасности Китая.

Обе страны являются лидерами в области искусственного интеллекта и им было бы полезно создать канал по вопросам безопасности ИИ. Также они обладают большим потенциалом для решения глобальных проблем. Ранее США и Китай неоднократно сотрудничали, например, в реагировании на мировой финансовый кризис и вспышку вируса Эбола в Западной Африке. А вот обособленная реакция на пандемию COVID-19 лишь доказала свою неэффективность.

Джо Байден примет китайского лидера в преддверии президентской кампании и использует встречу в своих интересах (фото Getty Images)

Кроме того, провести встречу сейчас важно и с учетом президентской кампании в США в 2024 году.

"Байдену важно показать, что Америка сохраняет геополитическое влияние, что выполняется его внешнеполитическая доктрина "Америка вернулась". Что США остаются флагманом демократического мира и что они решают судьбу различных конфликтов, как раз в разговоре с теми, кто считает себя претендентом на мировое лидерство. Для Байдена это также часть предвыборной кампании. Потому что мы видим, что он относится к той когорте президентов, для которых внешняя политика является весомым козырем", – объяснил Краев.

Политолог Владимир Фесенко сомневается, что встреча напрямую повлияет на выборы в США, поскольку кампания зайдет в активную фазу только в следующем году. С другой стороны, в Китае понимают, что Байден рационален и настроен на диалог, потому важно не упускать возможность и попытаться выйти на какие-то соглашения с ним, потому что в случае победы известного своими антикитайскими настроениями Дональда Трампа шансов на это будет меньше.

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Согласно недавним опросам, 73% американцев выступают за переговоры с Китаем, почти 80% хотят, чтобы США сосредоточились на предотвращении военного конфликта. С этой точки зрения Байден рассчитывает на широкую поддержку твердого, умного и дипломатичного подхода к Китаю. Аналогичным образом выиграет и Си Цзиньпин, если добьется результатов в перекалибровке отношений со Штатами.

Несмотря на глубокие торгово-экономические связи, страны находятся в перманентном идеологическом и политическом противостоянии, собирают союзников, пытаясь закрепить баланс и обозначить контуры нового мирового порядка. Опрошенные РБК-Украина эксперты не ждут каких-либо прорывов, в том числе в вопросе российско-украинской войны. Предстоящая встреча – это, скорее, удобный случай сформулировать правила игры на ближайшие годы.