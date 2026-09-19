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Зустрічі із Зеленським немає у графіку Трампа на Генасамблеї ООН, - ЗМІ

09:40 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президента України Володимира Зеленського наразі немає серед світових лідерів, із якими президент США Дональд Трамп планує двосторонні зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН 21-22 вересня у Нью-Йорку.

Про це заявив журналістам постійний представник США при ООН Майк Волц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За графіком, який озвучив журналістам Волц, Трамп прибуде до Нью-Йорка вдень у понеділок, 21 вересня. Увечері він візьме участь у політичних заходах у Trump Tower.

У вівторок, 22 вересня, президент США виступить із промовою на Генасамблеї ООН. Після цього він проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїті.

Також Трамп зустрінеться з очільниками країн Ради співробітництва арабських держав Затоки (GCC) та проведе прийом для лідерів, які беруть участь у Генасамблеї ООН.

За словами Волца, у Нью-Йорку Трамп також проведе зустріч із виконувачкою обов'язків президентки Венесуели Делсі Родрігес.

Увечері 22 вересня президент США повернеться до Білого дому.

Водночас у переліку двосторонніх зустрічей немає президента України.

Двоє українських високопосадовців сказали "Суспільному", що станом на 19 вересня двостороння зустріч Трампа і Зеленського не підтверджена.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче обговорити з президентом США Дональдом Трампом можливість енергетичного та морського перемир'я під час потенційної зустрічі в Нью-Йорку 21-23 вересня.

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