Зустріч Зеленського та Путіна: все, що відомо про можливий саміт України та РФ

Передумови зустрічі Зеленського та Путіна

Тема зустрічі України та Росії на рівні лідерів протягом року лунає вже не вперше. Не так давно Зеленський закликав Путіна до зустрічі у Туреччини. Український лідер у травні навіть приїздив в Анкару, куди закликав приїхати і Путіна, але той не з'явився.

У Кремлі у своєму стилі неоднократно заявляли, що РФ готова до зустрічі лідерів, але для неї нібито потрібні якісь передумови.

Про необхідність зустрічі Зеленського та Путіна також говорив і президент США Дональд Трамп. 15 серпня Трамп зустрівся з Путіним на Алясці. Це була перша їхня зустріч під час другого терміну Трампа, до цього вони 6 разів говорили по телефону.

Фото: саміт на Алясці (Getty Images)

Головною темою зустрічі була війна в Україна. Сам Трамп, пояснюючи необхідність зустрічі з диктатором, заявлял, що він вже бачився з Зеленським і знає його позицію і тепер черга почути Путіна.

Трамп неодноразово заявляв, що Зеленський та Путін мають провести зустріч, а він, за необхідності, долучиться.

Зустріч Зеленського, Трампа та європейців у Білому домі

За результатами зустрічі на Алясці ні Трамп, ні сам Путін не були багатослівними щодо змісту переговорів. Трамп заявив, що угоди не досягнуто, але прогрес є.

Після саміту на Алясці Трамп зателефонував Зеленському і вже наступного дня стало відомо - президент України їде до США. Цього разу зустріч була не лише двостороння, до переговорів долучилися європейці.

Открім Зеленського Трамп запросив до Білого дому:

генсека НАТО Марка Рютте,

президентку Єврокомісії Урсулу Фон дер Ляйєн,

президента Франції Емануєля Макрона,

канцлера Німеччини Фрідріха Мерца,

президента Фінляндії Александра Стубба,

прем'єрку Італії Джорджу Мелоні,

прем'єра Великої Британії Кіра Стармера.

Фото: зустріч у Білому домі (Getty Images)

У ході розширеної зустрічі, коли мова зайшла про зустріч з Путіним, Трамп вирішив йому зателефонувати, щоб одразу мати “фідбек”. Так про це розповів Зеленський. Президент України також додав, що Росія хоче двосторонньої зустрічі (Путін та Зеленський, - ред.), а вже потім трьохсторонню - за участі Трампа.

Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату зустрічі лідерів. Кремль же офіційно не підтверджував, що така зустріч відбудеться. А коментуючи розмову Путіна з Трампом у РФ заявили, що обговорювалося “підвищення рівня” переговорів України та РФ.

Дата зустрічі Зеленського та Путіна

Щодо того, коли саме можуть зустрітися Зеленський та Путін наразі невідомо. Ще після саміту на Алясці у ЗМІ з'явилася дата - 22 серпня. Проте офіційно її ніхто не підтверджував.

Після зустрічі Зеленського з Трампом та європейцями 18 серпня з'явилися нові терміни. За даними ЗМІ, Трам хотів бі, щоб зустріч відбулась до кінця серпня. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також зазначав, що саміт може відбутися у найближчі два тижні.

Місце зустрічі Путіна та Зеленського

Місце зустрічі, як і дата, залишається невизначеним. Наразі у ЗМІ фігурує безліч варіантів. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон називає Женеву, тоді як президент Туреччини Реджеп Ердоган неодноразово пропонував свою країну, як майданчик для переговорів.

ЗМІ також пишуть, що саміт може відбутися в Угорщині, Мінську, Римі, а можливо й на Близькому Сході.